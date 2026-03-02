"Хаменеи мертв". Будет ли долгой война с Ираном и что о ней думают в США

США вместе с Израилем начали воздушную кампанию против Ирана, убит иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи, Иран в ответ наносит удары по всему Ближнему Востоку. От успехов операции и степени вовлеченности в нее США будет зависеть отношение американского общества – и, вероятно, сроки кампании против Ирана.

Американский президент Дональд Трамп выступает за смену иранского режима, в Конгрессе США при этом требуют голосования по операции "Эпическая ярость", противники которой есть не только среди демократов, но и среди республиканцев.

Цели и сроки. Подробности

В начале операции Трамп выступил с обращением, заявив, что ее цель – защита американского народа и его союзников по всему миру:

Иран является крупнейшим государственным спонсором терроризма,

во время недавних протестов иранский режим убил десятки тысяч собственных граждан,

этот режим никогда не должен обладать ядерным оружием,

США уничтожат ракеты и ракетную промышленность Ирана.

Трамп предложил силовым структурам Ирана сложить оружие, иначе их "ждет верная смерть".

Трамп обратился к иранскому народу с призывом, когда закончится нанесение ударов, взять власть в свои руки: "Вероятно, это ваш единственный шанс на протяжении поколений".

Как долго будет вестись кампания, пока не ясно. В субботу журналисту Бараку Равиду (Axios) Трамп сказал, что у него есть несколько вариантов выхода из нее: "Я могу вести долгую [кампанию] и взять все под свой контроль, или закончить за два-три дня и сказать иранцам: "Увидимся через несколько лет, если начнете восстанавливать [ядерные и ракетные программы]".

Я могу вести долгую [кампанию] и взять все под свой контроль, или закончить за два-три дня

Издание приводит слова неназванного высокопоставленного чиновника о том, что оперативный план предусматривает масштабную бомбардировочную кампанию длительностью не менее пяти дней.

В сообщении о смерти Хаменеи, "одного из самых злобных людей в истории", Трамп написал, что "бомбардировки будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения цели – МИРА НА ВСЕМ БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, ВО ВСЕМ МИРЕ!"

В воскресенье утром президент заявил Майклу Шереру (The Atlantic), что новое руководство Ирана "хочет с ним говорить", и он, Трамп, согласился. На вопрос, готов ли он, в случае восстания в Иране, продлить бомбардировки для его поддержки, Трамп не дал однозначного ответа: "Я должен посмотреть на ситуацию".

Отношение в США. Общая картина

Обычно избиратели в США не очень интересуются внешней политикой, если страна не подверглась нападению извне и нет значительного присутствия американских военных "на земле" в зоне военных действий.

Иранский режим – давний враг США, и операция против него может быть вполне популярна в обществе, однако сейчас многие избиратели могут счесть, что президент отвлекается от решения внутренних, прежде всего экономических проблем – и это потенциально опасно для него перед предстоящими выборами в Конгресс.

В интервью The Atlantic Трамп сказал, что операция против Ирана не повредит республиканцам в этом смысле: "У нас экономика лучше чем когда-либо. Об этом мало кто знает, потому что [СМИ] не пишут об этом должным образом. Но экономика готова взлететь…"

Успех операции (установление в Иране демократического или хотя бы дружественного режима без значительных жертв среди американских военных) может помочь администрации Трампу и республиканцам на выборах.

Затягивание и расползание конфликта, появление значительных жертв среди военных США (или, например, громких гуманитарных катастроф в регионе), ужесточение иранского режима, резкий рост цен на нефть, и как следствие, на бензин для американцев – могут ухудшить положение администрации.

Трамп шел на выборы с обещанием заканчивать войны, а не начинать их, однако, вернувшись в Белый дом, активно прибегал к военной силе, в частности, отдав указания о бомбардировке ядерных объектов Ирана прошлым летом и о захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро в январе.

Наиболее убежденные сторонники Трампа из движения MAGA в большинстве поддержали эти действия, как и концепцию доминирования США в Западном полушарии – однако до сих пор речь шла о стремительных операциях с быстрым объявлением об успехе. Проблемы в Иране могут усилить раскол избирательной базы президента.

В речи в начале операции Трамп предупреждал о возможности потерь среди американских военных, несмотря на все усилия снизить для них риск: "Иранский режим стремится убивать. Жизни отважных американских героев могут быть потеряны. Это случается на войне. Но мы делаем это… ради будущего. И это благородная миссия".

В воскресенье стало известно о первых потерях: погибли трое американских военнослужащих, пятеро были ранены.

Опрос Reuters/Ipsos. Цифры

Первый с начала операции значительный опрос, завершившийся в воскресенье (Reuters/Ipsos, 1282 респондента онлайн, погрешность 3%), показал, что около 27% американцев одобряют удары, 43% не одобряют, 29% не определились. 56% считают, что Трамп слишком склонен к применению военной силы для продвижения интересов США. В поддержку ударов высказались 55% опрошенных республиканцев, но 42% из них заявили, что с меньшей вероятностью поддержат кампанию, если она приведет к гибели или ранению американских военнослужащих. Опрос проводился до известия о гибели трех военных США.

Около 45% респондентов заявили, что с меньшей вероятностью поддержат кампанию, если цены на бензин в США вырастут. Цены на нефть подскочили, но Трамп в интервью The Atlantic выразил уверенность, что последствия этого будут умеренными, "учитывая первоначальный успех операции".

"Военные полномочия" Конгресса. Что дальше

Конституция США отдает право объявлять войну Конгрессу, президент – главнокомандующий вооруженных сил. На деле официально Конгресс не объявлял кому-либо войну со времен Второй мировой. Вместо этого он давал специальные "разрешения на применение военной силы", либо президенты прибегали к силовым мерам вовсе на свое усмотрение. В 1973 году была принята "Резолюция о военных полномочиях", которая требовала от президента в случае ввода войск в "военные действия или в ситуацию, где неизбежно участие в них" предоставить Конгрессу в течение 48 часов письменное объяснение обстоятельств и причин отправки войск, масштаба и предполагаемой продолжительности операции.

Формально объяснение должно быть представлено в понедельник, но сейчас известно, что администрация собирается проинформировать Конгресс о ходе операции во вторник.

Если Конгресс не объявит войну или не даст разрешение на использование войск, они должны быть выведены из военных действий через 60 дней (президент может добавить еще 30 дней для их безопасного вывода). Президенты обширно использовали отговорки, например, администрация Барака Обамы во время воздушной кампании против Ливии заявляла об отсутствии "военных действий", так как американские военные не вели бои "на земле".

Сейчас в Сенате и Палате представителей есть два проекта резолюций с требованием к администрации не использовать военных в операции против Ирана без явного разрешения Конгресса. У резолюций есть сторонники из числа республиканцев, разошедшихся во мнении с администрацией Трампа, однако перспективы этих законопроектов быть принятыми малы. Среди демократов есть сторонники ударов по Ирану, и даже если резолюции будут приняты, Трамп может наложить на них вето, преодолеть которое наверняка не хватит голосов. Но голосование будет публичным – и может увеличить давление на республиканцев, если избиратели будут недовольны кампанией в Иране.

Ожидается, что голосования по резолюциям пройдут во вторник или среду.