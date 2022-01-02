Соратница Навального рассказала о смене охраны в отеле до его отравления

В томской гостинице Xander, где останавливался оппозиционный политик Алексей Навальный, за два дня до его отравления полностью сменили охрану. Об этом в подкасте The Insider (издание признано российскими властями "иностранным агентом") рассказала Мария Певчих, сотрудница отдела расследований основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (9 июня Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией и запретил её деятельность).

Источники команды Навального считают, что смену охраны организовало ФСБ, поэтому видео с камер гостиницы в принципе не могло быть у сотрудников Xander. "В итоге, когда мы там остановились, всеми камерами заведовали совершенно непонятные люди. Наш источник не знает кто это. Он только знает, что все сменилось. Для сотрудников это выглядело как найм нового ЧОПа. А мы теперь понимаем, что это был далеко не новый ЧОП, а это ФСБ. И они не то, чтобы выкрали записи с камер, там изначально система была выстроена таким образом, что эти записи не оказались бы у персонала отеля", - приводит слова Певчих Сибирь.Реалии.

Когда самолет с Навальным приземлился в Омске с признаками отравления, его соратники вернулись в номер томской гостиницы, чтобы забрать возможные улики. Видео с камер отеля им так и не удалось получить.

По итогам совместного расследования The Insider, Bellingcat (группа включена в реестр СМИ-"иноагентов") и CNN при участии Der Spiegel журналисты опубликовали имена и звания сотрудников ФСБ, подозреваемых в причастности к отравлению Навального "Новичком". Также расследователи отмечали, что покушение в Томске не было первой попыткой - за два месяца до этого те же сотрудники ФСБ, предположительно, совершили покушение на оппозиционера в Калининграде, при этом едва не убив Юлию Навальную. Ключевую роль в покушении якобы играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ.

Позднее сам Алексей Навальный опубликовал продолжение расследования о "группе отравителей" из ФСБ. Оппозиционер выложил свою беседу с Константином Кудрявцевым — предполагаемым сотрудником ведомства, который мог участвовать в его отравлении. Кудрявцев рассказал множество деталей покушения. Он в том числе подтвердил, что жизнь Навальному спасли действия пилотов и атропин, введенный медиками скорой помощи, а также пояснил, что яд был нанесен на нижнее белью, а уничтожить следы отравления ФСБ помогали сотрудники транспортной полиции.