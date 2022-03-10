Hearst отзывает лицензии у российских редакций Esquire и Elle

Президент американской компании Hearst Деби Чиричелла объявила о прекращении сотрудничества с российскими партнерами Shkulev Media и Fashion Press, сообщает WWD.

"Хотя мы твердо уверены, что наши бренды играют важную роль в привлечении и информировании аудитории по различным темам, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу его широкого воздействия заставила нас пересмотреть нашу роль - и нашу ответственность – как глобального бизнеса", – заявила президент Hearst.

Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia) и расторгнет лицензионные с Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, "Домашний очаг", Cosmopolitan и Men’s Health).

Главный редактор Esquire в России Сергей Минаев объявил о закрытии журнала из-за отзыва лицензии. Апрельский номер станет последним.