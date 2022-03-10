Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Hearst отзывает лицензии у российских редакций Esquire и Elle

Президент американской компании Hearst Деби Чиричелла объявила о прекращении сотрудничества с российскими партнерами Shkulev Media и Fashion Press, сообщает WWD.

"Хотя мы твердо уверены, что наши бренды играют важную роль в привлечении и информировании аудитории по различным темам, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу его широкого воздействия заставила нас пересмотреть нашу роль - и нашу ответственность – как глобального бизнеса", – заявила президент Hearst.

Hearst передаст свои акции Shkulev Media (Elle Russia) и расторгнет лицензионные с Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, "Домашний очаг", Cosmopolitan и Men’s Health).

Главный редактор Esquire в России Сергей Минаев объявил о закрытии журнала из-за отзыва лицензии. Апрельский номер станет последним.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Открыть гуманитарные коридоры
Embed
Открыть гуманитарные коридоры

No media source currently available

0:00 0:27:07 0:00

Без долларов в карманах

Война в Украине. События дня 9 марта


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG