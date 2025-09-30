Хегсет: Пентагон избавится от "идеологического мусора"

Новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий. Об этом заявил глава военного ведомства США Пит Хегсет во время выступления на базе морской пехоты в Куантико в штате Вирджиния, отметив, что пацифизм наивен и опасен.

"Добро пожаловать в Военное министерство, потому что эра Министерства обороны закончилась. Если враги решат бросить нам вызов, они будут разгромлены жестокостью, точностью и свирепостью", — сказал Хегсет, подчеркнув, что пацифизм "наивен и опасен".

Хегсет отметил, что военное ведомство было "заражено политкорректностью и токсичным идеологическим мусором" и изложил концепцию развития армии: отказ от политики инклюзивности, ужесточение требований к внешнему виду и физической подготовке, "возврат к высшим мужским стандартам". Глава Пентагона заявил, что в армии "больше не будет парней в платьях" и что "недопустимо видеть толстых генералов и адмиралов".

Всем несогласным Хегсет предложил подать в отставку.

Президент США Дональд Трамп, выступая на том же мероприятии, подтвердил, что в 2026 году США выделят на армию более одного триллиона долларов — рекордный показатель в истории страны. На 2025 год оборонный бюджет утверждён в размере 895 миллиардов долларов.

Трамп заявил, что американская армия должна стать "боевой и победоносной машиной". Президент США напомнил о планах построить для военно-морских сил 19 новых кораблей, включая подводные лодки, эсминцы и штурмовые корабли, и отметил, что ему "не нравятся уродливые корабли".

Принятый ранее "большой прекрасный билль" о бюджете США предусматривает около 350 миллиардов долларов на военные нужды и охрану границ, в том числе 25 миллиардов на создание системы ПВО "Золотой купол".

Решение собрать высшее военное руководство было принято спустя несколько месяцев после того, как команда Хегсета в Пентагоне представила планы масштабной консолидации командных структур. Хегсет ранее распорядился о реорганизации ведомства, включающей сокращение числа генералов на 20% и возвращение исторического названия Военное министерство (Department of War), которое использовалось с 1789 по 1947 год.

О переименовании Пентагона Трамп объявил ещё в августе. Он подчеркнул, что новое название символизирует "силу и победу". Подписанный им 5 сентября указ закрепил использование термина "Военное министерство" как дополнительного официального наименования. Окончательно изменить название ведомства может только Конгресс.