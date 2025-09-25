Зеленский заявил о готовности покинуть пост в случае окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому изданию Axios, что его главная цель – закончить войну, и в случае достижения этой цели в Украине пройдут выборы, на которых он не будет баллотироваться в президенты.

Зеленский отметил, что будет добиваться проведения выборов в том случае, если удастся заключить долгосрочное перемирие с Россией.

Президентский срок Владимира Зеленского истек в 2024 году, но в условиях военного положения, действующего с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, украинские законы не предусматривают возможности проведения выборов.

В интервью Axios Зеленский также коснулся своей встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 23 сентября. По словам украинского президента, он попросил Трампа предоставить Украине некие "новые вооружения". Зеленский не сказал, о чем именно идет речь, но отметил, что Трамп отреагировал: "Мы будем работать над этим".

После встречи с Зеленским Трамп выступил с небывало резкой критикой России, которую назвал "бумажным тигром", и заявил, что у Украины есть возможность отвоевать все территории, занятые российскими войсками.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг критические замечания президента США и помимо прочего — сравнение с бумажным тигром. "Россия никак не тигр, а бумажных медведей не бывает", — сказал Песков. Он высказал мнение, что за словами Трампа стоят прежде всего бизнес-интересы США, в частности стремление продавать больше нефти и газа, а также предположил, что на его позицию могла повлиять встреча с Зеленским.