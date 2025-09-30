Трамп вновь заявил о необходимости саммита Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости личной встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования войны России против Украины. По словам Трампа, добиться результата можно только "с позиции силы".

Выступая перед высшим командным составом армии США на базе в Куантико, Трамп сообщил, что распорядился разместить "подводную лодку или две" у побережья России и подчеркнул, что Вашингтон модернизирует ядерный арсенал.

"Мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать. <...> Я называю это словом на букву N — nuclear", — сказал президент США.

Американский лидер также вновь назвал Россию "бумажным тигром", хотя раньше обещал этого не делать, и выразил разочарование Путиным:

"Я так разочарован Путиным. Я думал, что он быстро с этим разберётся. <…> Я сказал Путину: „Ты выглядишь плохо. <…> Ты что, бумажный тигр?“".

Трамп добавил, что недавние угрозы в адрес США со стороны "человека, работающего на Путина", стали причиной усиления американских военных мер у российских границ.

Летом Трамп распорядился развернуть две атомные подводные лодки в "соответствующих районах" в ответ на высказывания бывшего российского президента Дмитрия Медведева о возможности войны России и США.

В конце июля Медведев обратился к Трампу в соцсети X, заявив, что его ультиматумы к России могут стать "шагом к войне". Он призвал Трампа не идти по пути бывшего президента США Джо Байдена, которого Москва обвиняла в обострении отношений с Россией.