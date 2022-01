Хорошего понемножку. Артемий Троицкий и искусство миниатюр

Хедлайнеры двести семнадцатого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – участники одного "миниатюрного" арт-проекта, которые убедительно доказывают, что талантливое произведение вовсе не обязано быть длинным. Рок-критик Артемий Троицкий весьма убедительно и в присущей ему минималистической манере поздравляет нас всех с Новым годом.

По случаю наступения 2022 года захотелось мне устроить что-нибудь необычное. И вот пожалуйста, получите: двадцать одно законченное музыкальное произведение в исполнении разных артистов, каждое продолжительностью в одну минуту! Речь идёт о нашумевшем в своё время и продолжающемся до сих пор арт-проекте "Миниатюры".

Начнём с личности изобретателя и куратора проекта. Англичанин Морган Фишер (р. 1950) ещё тинейджером начал играть на пианино и органе в поп-ансамбле Love Affair, а прославился – опять же клавишником – в составе знаменитой глэм-рок-группы Mott The Hoople (главный хит – сочинённая Дэвидом Боуи All The Young Dudes, 1972). Профессионал и мастер на все руки, Фишер переиграл во множестве составов, включая даже Queen, а в конце 1970-х получил в своё распоряжение студию звукозаписи на западе Лондона, где мог развернуться во всю ширь своих музыкальных интересов, от попсовой электроники до авангардного джаза.

Рекламный трейлер проекта Miniatures 2020

И идей, и друзей у Моргана было хоть отбавляй, и так родилась оригинальная концепция: собрать всех на треках одного альбома, а чтобы музыка уместилась на аудионосителе – ограничить хронометраж каждого трека одной минутой! Независимый лейбл Cherry Red поддержал авантюрное начинание, а дальнейшее, как говорится, – история… Альбом получил скромное название "Миниатюры", и вошла в него 51 музыкальная виньетка. Состав удивительный – практически who is who современной музыки.

Открыли парад знаменитые сессионные музыканты (The Rutles, Джо Кокер, Лу Рид…) Олли Халселл и Джон Хэлси – и пошло-поехало! К творческому заданию артисты подошли по-разному; многие (The Residents, Half Japanese, Роберт Уайатт) записали шутейные версии известных хитов, от Фрэнка Синатры до Rolling Stones, а американский фолк-ветеран Пит Сигер даже сыграл на банджо "Оду к радости" Бетховена. Другие, в их числе знаменитые академические композиторы Майкл Найман и Гевин Брайарс, написали оригинальные пьесы. Энди Партридж (XTC) умудрился втиснуть в несколько десятков секунд всю историю рок-музыки, а гитарист Фред Фрит – полный репертуар своей группы Henry Cow. Короче, много всего забавного и удивительного! Лучшее, на мой вкус, название – "Одна минута Ивана Денисовича" Кена Эллиса.

The Residents с миниатюрой We’re a Happy Family/Bali ha’i из проекта Miniatures

Рыночного успеха "Миниатюры", как нетрудно догадаться, не имели, но прессу собрали обильную и очень положительную. С сиквелом Морган Фишер спешить не стал, и "Миниатюры 2" увидели свет ровно двадцать лет спустя, в 2000 году. Здесь одноминутных сочинений было уже ровно 60. Многие пьесы и песенки были ожидаемо посвящены новому тысячелетию – таковы и "Фанфары для Миллениума" Джона Пола Джонса из Led Zeppelin, и "2000 огней" Хью Корнуэлла из Stranglers. Клановый состав участников изменился – что, по-видимому, отразило смену приоритетов куратора Фишера: рокеров стало заметно меньше, "академистов" больше (добавились, в частности, великие американские минималисты Терри Райли и Мундог), а главное – невероятно расширилась география за счёт музыкантов из континентальной Европы, Азии, Африки, Южной Америки. Попали в "шестидесятку" и две наши соотечественницы – тувинская этно-джазовая вокалистка Сайнхо Намчилак и уроженица Свердловска Настя Полева. Если присутствие хорошо известной в европейских авангардных кругах Сайнхо удивления не вызывает, то как в компанию глобальных экспериментаторов занесло мягкую романсовую Настю – ума не приложу!

В новом тысячелетии жизнь Моргана Фишера претерпела существенные изменения: во-первых, он переехал жить в Японию; во-вторых, его главным творческим интересом и способом заработка вместо музыки стала фотография. К счастью, уникальный проект не завял: "Миниатюры 2020" (ещё плюс 20 лет) были опубликованы в начале прошлого (уже) года и вобрали в себя целых 124 лаконичных произведения! С благословения Моргана Фишера над двойным CD-альбомом с брошюрой комментариев работала команда музыкантов, продюсеров и музыковедов в составе Алана Дэвиса, Барри Лэма, Уильяма Хайтера и Луки Феррари. Издал монументальный труд на своём лейбле Recommended старый приятель Фишера, барабанщик Henry Cow Крис Катлер. Для новогоднего эпизода "Музыки на Свободе" с нового альбома миниатюр выбрал семь симпатичных треков из ста двадцати с лишним: ветеранов прог-рока Сони Кристины (Curved Air) и Дэвида Кросса (King Crimson); звёзд "новой волны" Тойи Уилкокс и Eyeless in Gaza; классиков концептуального авангарда The Residents. И, чтобы подборка не выглядела чересчур "ветеранской", добавил молодую английскую гаражную группу The Sensible Gray Cells и американскую аккордеонистку Андреа Росс (aka Angel Corpus Christi).

Проект "Миниатюры" очаровал меня не только своей изобретательностью и эксцентричностью. Он убеждает в том, что в минимальном хронометраже можно уместить массу ценного контента, идей и звуков. И невольно наталкивает на мысль: а не слишком ли много лишней музыкальной информации мы себе навязываем? С Новым годом! Желаю вам чистого звука и ясного восприятия реальности!

Плей-лист 217-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Pokey LaFarge (USA). Bluebird, LP Rock Bottom Rhapsody

2. Marianne Faithful & Warren Ellis (UK/Australia). To the Moon, LP She Walks in Beauty

3. Zea (Holland). Gean net by my wei, LP Witst noch dat d’r neat wie

4. Magali Sare i Sebastiá Gris (Spain). Vou veri vou, LP A Boy And a Girl

5. Ollie Halsall & John Halsey (UK). Bum love, LP Miniatures

6. The Residents (USA). We’re a Happy Family/Bali ha’i, LP Miniatures

7. Roger McGough (UK). The Wreck of the Hesperus, LP Miniatures

8. Morgan Fisher (UK). Green & Pleasant, LP Miniatures

9. John Otway (UK). Mine Tonight, LP Miniatures

10. Gavin Bryars (UK). After Mendelssohn, LP Miniatures

11. Half Japanese (USA). Paint it Black, LP Miniatures

12. Simon Jeffes (UK). Arthur’s Treat, LP Miniatures

13. Mark Perry (UK). Talking World War III Blues, LP Miniatures

14. Michael Nyman (UK). 89-90-91-92, LP Miniatures

15. John Paul Jones (UK). It’s Coming (Fanfare for the Millenium), LP Miniatures 2020

16. Hugh Cornwell (UK). 2000 lights, LP Miniatures 2020

17. Sainkho Namchylak (Tuva). Last Christmas, LP Miniatures 2020

18. Robert Fripp & Trey Gunn (UK/USA). Blast, LP Miniatures 2020

19. Sonja Kristina & Robert Norton (UK). Dead Violin, LP Miniatures 2020

20. The Sensible Gray Cells (UK). Tragic Roundabout, LP Miniatures 2020

21. The Residents (USA). Irish Wife, LP Miniatures 2020

22. Toyah + Simon Darlow + Bobby Wilcox (UK). Future Dreaming, LP Miniatures 2020

23. Angel Corpus Christi (USA). Baby Oh Baby, LP Miniatures 2020

24. Eyeless In Gaza (UK). Sirens Crying, Figures Shuffling, LP Miniatures 2020

25. David Cross & Mori (UK). Before, LP Miniatures 2020

26. НОМ (Россия). "Пробуждение элементов", LP "Малгил"

27. Agnes Obel (Denmark). Camera’s Rolling, LP Myopia

28. Sunburned Hand of the Man (USA). Solved, LP Pick a Day to Die

