"Пост-всё". Артемий Троицкий расширяет горизонт

Хедлайнер двести двенадцатого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – британский звукоиздатель Тони Морли, а также птенчики его музыкального йоркширского гнезда, которые, оперившись, вылетают на разные сцены и во всевозможные хит-парады. Морли руководит качественной фирмой грамзаписи, и рок-критик Артемий Троицкий считает, что The Leaf Label задаёт высокие стандарты развития качественной электронной музыки.

В середине 1990-х, когда мы познакомились с Тони Морли, он работал главным пиарщиком 4AD, одного из главных английских независимых рекорд-лейблов. Тони оказался сдержанным темноволосым джентельменом с прекрасным музыкальным вкусом. Вскоре они с приятелем Джулианом Каррерой, тоже музыкальным публицистом, вышли в свободное плавание, запустив собственное издательство, которое назвали Leaf, или The Leaf Label. В конце 1990-х и начале нулевых я периодически наведывался в их тесный офис в Брикстоне в Южном Лондоне. Коньком Тони была электронная музыка – только не техно, не транс и не драм-и-бас, а нечто гораздо более изысканное и не вполне танцевальное. Например, задумчивый японец Сусуму Ёкота и канадец Ден Снейт, записывавший под псевдонимами Manitoba и Caribou нечто грациозное на границе дрим-поп, фолка и эмбиент. Потом я потерял след Морли, и понятно почему: в 2006 году Leaf со всеми основателями на борту перебазировался из душного Лондона на самый север Англии, в небольшой йоркширский город Хорсфорт. Однако активность лейбла при этом не снизилась, а ровно наоборот!

Сейчас Leaf – одно из если не крупнейших, то уж точно интереснейших британских независимых издательств. Ещё в 1990-е годы, когда самым актуальным стилем считался так называемый пост-рок, они придумали остроумный и точный термин, описывающий репертуарную политику лейбла: post-everything, “пост-всё”. Это и пост-рок, и пост-джаз, и пост-фолк, и прочие новые парадоксальные конструкции, возникающие на руинах мейнстрима разных жанров. Совсем недавно в "Музыке на Свободе" прозвучали два свежих релиза Leaf: дебютный альбом английской актрисы Кили Форсайт ("пост-песни", так сказать) и The Alias Sessions одного из лучших современных композиторов-электронщиков, мексиканца Фернандо Корона (он же Murcof). А сейчас познакомимся с другими "пост-всякими" артистами.

The Comet Is Coming с композицией "Путешествие через пояс астероидов"

Лондонское трио The Comet Is Coming (Кинг Шабака – саксофон; Даналог – клавишные, компьютеры; Бетамакс Киллер – ударные) – один из (наряду с бывшими клиентами Leaf, Melt Yourself Down) радикальных молодых ансамблей, пытающихся пропустить оживляющий электрический разряд через хладное тело современного джаза. Их первый альбом Channel The Spirits (2016) имел сенсационный успех и был номинирован на национальную музыкальную премию Mercury. После этого классический джазовый лейбл Impulse переманил перспективную группу у йоркширских следопытов.

Warmduscher фичеринг Игги Поп

Warmduscher – пожалуй, самые традиционные по форме из всех артистов Leaf. Это наглый развязный бардачный коллектив из той же эпатирующей компании, что давние фавориты нашей программы Fat White Family. Да они и друзья к тому же, периодически обмениваются музыкантами. Существует квинтет с 2014 года, и "Отравленный обед" – их третий и последний на сегодняшний день альбом. При записи сбылась мечта лондонских пост-панков: на одной из песен с ними спел – точнее, наговорил – сам Игги Поп!

Snapped Ankles с песенкой Drink & Glide

Чемпионы по эксцентричности и диковинности среди артистов Leaf – да, пожалуй, и во всей Британии – группа Snapped Ankles ("Сломанные лодыжки"). В каком-то смысле, это аналог легендарных американских The Residents: имена музыкантов неизвестны, и лиц их никто не видел, поскольку выступают они во всевозможных чудных костюмах и масках. Представления максимально буйные и напоминают не то сказочные пляски, не то шаманские ритуалы. Музыку Snapped Ankles сравнивают то с Can, то с The Fall, то с Joy Division – но я бы сказал, что это достаточно натянутые параллели, "лодыжки" всё-таки придумали что-то своё неповторимое! "Потрясающая роскошь" – второй альбом группы. Совсем недавно вышел (тоже на Leaf) третий, называется "Лес твоих проблем", и мы его тоже послушаем.

Титульная композиция с последнего альбома Snapped Ankles

Завершит наш маршрут по каталогу The Leaf Label дебютный альбом одного из последних рекрутов компании, электронщика из Йоркшира, выступающего под ником Craven Faults. Я бы перевёл как "Ошибки по малодушию". Название альбома ещё более замысловатое: Erratics & Unconformities, что-то вроде "Странности и несоответствия".

Здесь мы возвращаемся к изначальной эстетике Leaf: продолжительные электронные пьесы, мелодичный эмбиент в явно мрачных, даже трагичных тонах. Я тут же вспомнил знаменитый криминальный сериал Red Riding (у нас известен как "Кровавый округ"), тоже про Йоркшир… И даже подумал: а не сам ли Тони Морли это сочинил?

Плей-лист 212-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. Angel Olsen (USA). We Are All Mirrors, LP Whole New Mess

2. Ragizeer (Ghana). Matala ligiri, LP This Is Frafra Power

3. Fausty Amoa Mabila (Ghana). Nosonayine, LP This Is Frafra Power

4. Half Japanese (USA). A Phantom Menace, LP Crazy Hearts

5. Purple Pilgrims (New Zealand). Sensing Me, LP Perfurmed Earth

6. The Comet Is Coming (UK). Journey Through The Asteroid Belt, LP Channel The Spirits

7. Warmduscher (UK). Precious Things, LP Tainted Lunch

8. Snapped Ankles (UK). Drink & Glide, LP Stunning Luxury

9. Craven Faults (UK). Vacca Wall, LP Erratics & Unconformities

10. La Feline (France). Effet de nuit, LP Vie future

11. Paul Burch & WPA Ballclub (USA). Jean Garrigue, LP Light Sensitive

12. Provinz Posen (Poland). Oberek, LP Provinz Posen

