Лондонская книга оборотней. Артемий Троицкий представляет характерное

Хедлайнеры двести одиннадцатого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – яркий деятель современной британской культуры Стивен Коутс и его проект The Real Tuesday Weld. Рок-критик Артемий Троицкий в деталях представляет нам все творческие достоинства Коутса и его многочисленных успешных начинаний.





Возможно, чисто английский тип эксцентрика и денди немного поблек по сравнению со временами Чарльза Диккенса, Гилберта Кита Честертона и Ивлина Во, но этот образ жив. Я знаком с несколькими такими джентльменами – художниками, дизайнерами, фотографами – и музыкантами. Среди новых героев самый яркий экземпляр, пожалуй, Стивен Коутс – исследователь исчезнувших культур, писатель, медиаавантюрист и лидер недавно почившего музыкального проекта The Real Tuesday Weld. Название требует пояснения: это не "Настоящий вторничный шов", как, наверное, перевёл бы Google. Тьюсдей Вельд – имя скандальной американской актрисы, которая с 9 лет подрабатывала моделью, а в 12 пристрастилась к алкоголю и совершила первую попытку суицида. В России эта дама известна по роли в фильме "Однажды в Америке". Кстати, Вельд жива и отметила свой 78-й день рождения.

Так вот, свой музыкальный проект молодой Стивен Коутс, студент Королевского колледжа искусств, запустил в 1999 году. Стиль TRTW с самого начала отличался от всего и всех. Я бы отметил три основные характеристики. Первая – вопиющая "английскость". От теоретика дендизма Джорджа Браммелла до Гарри Поттера, от Шерлока Холмса до Дэвида Боуи – Коутс связал воедино всевозможные британские архетипы, в первую очередь лондонские. Вторая характеристика: музыка 1910–1930-х годов – диксиленд, свинг, водевиль, танго, кабаре. Единственные, с кем можно сравнить TRTW, – популярнейшие в России Tiger Lillies Мартина Жака, но и стилистика, и аранжировки поразнообразнее. Ну, и третье отличие: максимальная литературность. В своих песнях Коутс рассказывает истории, которые сплетаются в трагедии и драмы. Третий лонг-плей группы "Я, Люцифер" (2004 год) – фактически "музыкальная экранизация" одноимённого романа Глена Дункана. Безумный кантри-свинг "Банный час в Клеркенвелле" хорошо иллюстрирует все три принципа The Real Tuesday Weld.

Стивен Коутс – совершенно нетипичный и, пожалуй, даже не вполне профессиональный музыкант. В первую очередь он – безмерно любознательный исследователь и авантюрист, а музыку можно считать скорее побочным продуктом его околонаучных и культурологических изысканий. Он основал "Бюро исчезнувших культур" – занимается исследованием мифологии Лондона и, в частности, старинных городских кладбищ. Наряду с публикациями на эту тему в краеведческих журналах Коутс с TRTW выпустил и музыкальный альбом "Лондонская книга мёртвых" (2008). Послушаем одну из трагичных историй Книги – "Рут, розы и револьверы".



Важнейшая часть причудливого мира Стивена Коутса – его "малая родина", район Клеркенвелл на северо-востоке Лондона. Clerkenwell Kid, "Клеркенвелльский паренёк" – альтер-эго Стивена и герой нескольких его альбомов, включая дебютный. Здесь же, "на раёне", в пабе с симпатичным названием "Конец света", TRTW записали живьём в ночь дня Святого Валентина свой предпоследний альбом. Красивейшую песню "Соловьи" здесь исполняет звезда британской фолк-сцены Мара Карлайл.



Последний концептуальный альбом The Real Tuesday Weld увидел свет в 2011 году, и это вновь песенная трансформация романа Глена Дункана (кстати, близкий друг Коутса), на этот раз "Последний оборотень". С этого альбома я выбрал номер "Человек-волк" с участием ещё одного замечательного приглашённого вокалиста – Джо Коулса из группы The Guillotines.



В последние 10 лет поп-карьера, как и следовало ожидать, совсем перестала интересовать Коутса. Отработав тему английской городской мистики, он увлёкся очередным зловещим предметом, "холодной войной"! С целью раскопок артефактов того периода Коутс начал наведываться в Россию, где мы с ним наконец встретились. Результатом визитов стала серия из восьми радиопередач "МЫ и ОНИ: песни пропаганды и "холодной войны", а также выпуск в Англии практически полного архива записей киномузыки Микаэла Таривердиева. Но главное: Коутса фатально очаровала и захватила история советских "пластинок на "костях" – легендарных подпольных дисков, выходивших с конца 40-х по начало 60-х годов. Вместе с товарищем по приключению, фотографом Полом Хартфилдом, Коутс выпустил книгу про этот странный феномен, а спустя пару лет и документальный фильм "Рентгениздат" (2017). Более того, джентльмены собрали немаленькую экспозицию, восстановили технику печатания пластинок на рентгеновских снимках и с этим шоу объездили полмира.

Трейлер документального фильма Roentgenizdat

Помимо аттракциона на советских костях, Коутс ведёт программы на Soho Radio в Лондоне, пишет музыку для фильмов, спектаклей и выставок, руководит издательством Antique Beat и наверняка ещё много чего делает. Так что я не удивился, когда в начале 2021 года он официально объявил о кончине The Real Tuesday Weld. Конечно, жалко, поскольку второй такой карнавальной группы в мире не было. Горькую пилюлю Коутс подсластил тем, что обработал неизданный материал, и посмертным образом выходит серия из трёх альбомов под названием "Лебединые песни". Первый эпизод, "Кровь", уже обнародован.

Предлагаю вам загадочную песенку под названием "Что же случится дальше?". У Стивена Коутса, как у Агаты Кристи, предугадать невозможно!

