HRW: украинские детдомовцы находятся в двойной опасности

Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о положении украинских детей, оставшихся без попечения родителей. По мнению правозащитников, дети из украинских детских домов испытывают серьёзные психологические травмы в результате войны. Многие имеют родителей, но лишены возможности видеться с ними. Часть детей подверглась насильственному вывозу в Россию или находится под угрозой такого вывоза.

На момент начала войны в детских домах и интернатах Украины проживали более 105 тысяч детей. Около половины из них - инвалиды. Сейчас на территориях, подконтрольных российской армии, находятся 100 детских домов и домов малютки. До начала войны там жили 32 тысячи детей.

По данным международных организаций, как минимум несколько тысяч из них были перемещены на другие оккупированные территории или в Россию. Точных цифр российская сторона не предоставляет. Киев называет это насильственными депортациями, согласно нормам международного права это может расцениваться как военное преступление.

В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом приеме в гражданство РФ детей-сирот из Украины. Это облегчает процедуру усыновления таких детей российскими семьями. Российская уполномоченная по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщала, что в российских приёмных семьях находятся уже более 400 украинских детей. По международным стандартам, усыновление детей из стран-противников во время военных конфликтов запрещено.

Во многих украинских детских домах дети вынуждены неделями прятаться от обстрелов в бомбоубежищах. Они страдают от нехватки продуктов, воды и тепла. После эвакуации в безопасные места у них обнаруживаются признаки психологической травмы и затяжного стресса.

Проблемы испытывают и дети, эвакуированные из Украины в европейские страны. При спешной эвакуации нередко разлучают братьев и сестёр. Документы детей могут теряться. Чаще всего дети из детских домов попадают за границей в другие аналогичные учреждения. HRW настаивает, что акцент должен быть сделан либо на возвращении детей родственникам, либо на их воспитании во временных семьях.

HRW выдвинуло рекомендации по обращению с детьми из украинских детдомов. По мнению правозащитников, ООН и другие международные организации должны создать долговременную программу помощи таким детям в обеспечении их нужд, возвращении в родные семьи или передаче в приёмные, при этом соблюдая запрет на усыновление стороной-противником. В задачи такой программы должно входить размещение 90% детдомовцев в семьях к 2026 году.

Украина должна на законодательном уровне содействовать соблюдению интересов детей, в том числе находящихся за границей, и усилить сотрудничество со странами, принимающими детей-беженцев.

России следует не препятствовать возвращению украинских детей на родину или переезду в третьи страны. Она обязана раскрыть данные о количестве и местонахождении украинских детей, вывезенных на российскую территорию, и предоставлять их как украинским государственным органам, так и международным гуманитарным организациям.