Художнику назначили обязательные работы за сугроб-"какашку"

Московского художника Ивана Волкова приговорили к исправительным работам за скульптуру – коричневый сугроб в форме фекалий – на территории Марсова поля в Петербурге. Об этом Волков рассказал Север.Реалии.

Волкову назначили пять месяцев исправительных работ. Приговор был вынесен год назад – 16 мая 2022 года, но известно о нём стало только сейчас.

В январе 2022 года на Марсовом поле в центре Петербурга появилась скульптура из крашеного снега, напоминающая фекалии. "В работу не вкладывал определенного смысла", – говорил художник о своей работе.

Работу Ивана Волкова убрали коммунальные службы на следующий день, а спустя несколько суток полиция возбудила уголовное дело против художника. Волкова задержали, когда он направлялся из Петербурга в Москву. Против него было возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Позже Иван Волков извинился перед петербуржцами за свои действия.