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Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты как одного из символов воинской славы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить штраф до пяти миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В документе подчеркивается, что любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет пресекаться. Однако власти смогут использовать ленты "во время проведения широкого круга мероприятий".

  • Георгиевская лента как символ победы в Великой Отечественной войне начала использоваться в России с середины 2000-х годов и постепенно фактически превратилась в символ лояльности политике Кремля. Оранжево-чёрную ленту также широко использовали как свой символ сепаратисты Донбасса. Она также ассоциируется в Украине с аннексией Крыма. Георгиевская лента запрещена в Украине, Молдове, Латвии и Литве.

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