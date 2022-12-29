Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевской ленты

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за осквернение георгиевской ленты как одного из символов воинской славы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За публичное осквернение георгиевской ленты будет грозить штраф до пяти миллионов рублей или уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В документе подчеркивается, что любая деятельность с использованием символики георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет пресекаться. Однако власти смогут использовать ленты "во время проведения широкого круга мероприятий".