Нефть и советская база со скидкой. Признает ли Трамп страну Сомалиленд

Непризнанное, но де-факто полностью жизнеспособное государство Республика Сомалиленд, занимающее стратегически важное положение на Африканском Роге и обладающее большими запасами природных ископаемых, сейчас надеется на скорое признание со стороны США. За это Вашингтону почти бесплатно предлагаются военные базы у входа в Красное море, а также нефть, газ и редкоземельные металлы. По сведениям из Белого дома, президент Дональд Трамп очень заинтересовался этой возможной сделкой. Однако если США все же признают Сомалиленд, последствия для всего региона – и без того десятилетиями остающегося настоящей пороховой бочкой – могут быть непредсказуемыми.

Сомалиленд, еще в 1991 году отделившийся от охваченной анархией Сомали и провозгласивший независимость, до сих пор не получил ни от кого международного признания, несмотря на то что многие годы демонстрировал всяческие успехи в развитии, особенно по сравнению с большинством своих соседей – прозрачные многопартийные выборы и стабильное, хотя и медленное, строительство самодостаточной экономики и демократических институтов.

Республика Сомалиленд, расположенная на южном берегу Аденского залива Аравийского моря и имеющая береговую линию длиной примерно в 800 километров, считает себя правопреемницей бывшей колонии Британское Сомали, существовавшей в Африке до 1960 года. Власти Сомалиленда заявляют, что не имеют и не хотят иметь ничего общего с государством Сомали, бывшей колонией Италии – частью которого Сомалиленд был до 1991 года и юридически до сих пор и остается, в глазах ООН и всего международного сообщества.

Карта Сомалиленда из соцсети Х:

В Сомали, в отличие от Сомалиленда, десятилетиями идут кровавые междоусобные войны. Это развалившееся на удельные княжества и разбойничьи анклавы государство давно стало центром морского пиратства, оплотом браконьеров, уничтожающих остатки фауны в соседних африканских странах, и, главное, базой для международных террористических исламистских группировок, наподобие ИГИЛ и "Харакат аш-Шабаб". Признанное ООН правительство Сомали, располагающееся в городе Могадишо, совершенно не контролирует не только большую часть территории страны, но и многие кварталы самой столицы, где происходят постоянные теракты и перестрелки.

При этом в Харгейсе, столице непризнанного Сомалиленда, где находятся несколько университетов и действует полноценный международный аэропорт, уровень преступности – один из самых низких в Африке и на всем Большом Ближнем Востоке. Сейчас, на фоне растущего мирового внимания к африканским ресурсам и к проблемам безопасности в Красном море и Индийском океане, Сомалиленд позиционирует себя для всего мира как самый надежный партнер в очень нестабильном регионе.

Насколько это правда? Сомалиленд, безусловно – все еще довольно бедная, малоразвитая территория. Однако она имеет собственную валюту, армию, банковскую систему, собственные паспорта, проводит независимую внешнюю политику и заключает торговые договоры с другими странами. Даже от катастрофических засух, все чаще поражающих регион, Сомалиленд пострадал меньше других.

Рекламный фильм, показывающий жизнь в Харгейсе:

За 34 года фактической независимости в стране прошло уже несколько президентских и парламентских выборов, которые были оценены международными наблюдателями как вполне прозрачные и независимые. Почти все население Сомалиленда – мусульмане-сунниты. Когда-то не менее половины населения Сомалиленда (около 5 миллионов человек, по последней оценке) составляли сельские кочевники-скотоводы, однако сегодня большая часть сомалилендцев живет в городах.

Теперь Сомалиленд хочет заключить с президентом США Дональдом Трампом сделку, по условиям которой Вашингтон возьмет в аренду за небольшую плату стратегически важные глубоководный морской порт и аэропорт в городе Бербера, на берегу Аденского залива – в обмен на долгожданное признание его государственности.

Бербера – самый важный экономический и политический актив непризнанного Сомалиленда, крупнейший источник поступления сюда иностранной валюты. Морской порт здесь был построен в 1969 году советскими инженерами, во времена военного союза, заключенного между СССР и Сомалийской Демократической Республикой, вставшей после военного переворота на путь построения коммунизма. До 1977 года, когда отношения между Москвой и Могадишо были разорваны, он использовался как большая советская военно-морская база.

Не менее важен и аэропорт Берберы, когда-то уже использовавшийся Соединенными Штатами в военных целях. В начале 1970-х годов СССР построил здесь также и крупнейшую взлетно-посадочную полосу для своей военно-морской авиации, до сих пор рекордной для Африки длины – 4 тысячи 140 метров. После разрыва отношений осенью 1977 года (военный режим в Сомали начал войну с Эфиопией, другим союзником Кремля, и СССР пришлось выбирать сторону) место Советского Союза здесь заняли США. Аэропорт за арендную плату в 40 миллионов долларов в год перешел под управление Пентагона и NASA – и до распада Сомали в 1991 году даже числился в списке резервных посадочных полос для американских многоразовых космических кораблей Space Shuttle.

Фотографии аэропорта Берберы с его длинной ВПП из соцсети Х:

Не так давно аэропорт и морской порт Берберы были отремонтированы на деньги ОАЭ, также имеющих свои геополитические интересы в Сомалиленде (в целом Объединенные Арабские Эмираты вложили в этот проект почти полмиллиарда долларов), однако фактически главная ВПП до сих пор почти простаивает.

Со времен эфиопо-эритрейской войны Бербера стала главным экспортно-импортным портом и для лишившейся выхода к океану Эфиопии. Полтора года назад Эфиопия и Сомалиленд подписали меморандум, по условиям которого Эфиопии передается около 20 километров сомалилендской береговой линии Аденского залива возле порта. Сомалиленд заявил, что в обмен Эфиопия признает его независимость (хотя Аддис-Абеба до сих пор этого не сделала).

Эта сделка вызвала у правительства Сомали, все еще считающего Сомалиленд не более чем своей мятежной провинцией, ожидаемый всплеск ярости. К тому же из-за нее в регионе, остающемся настоящей пороховой бочкой со множеством запутанных отношений и ненавидящих друг друга местных и сторонних игроков, заговорили об опасности еще одного полномасштабного военного конфликта.

Сомали, исторически враждующую с Эфиопией, сейчас все активнее поддерживает Египет, (при этом союзник ОАЭ) – из-за своего гнева на Эфиопию, которая построила на Голубом Ниле около границы с Суданом и ввела в эксплуатацию в 2020 году супергигантскую "Великую Эфиопскую плотину Возрождения". По мнению Египта, эта стройка угрожает самому его существованию – так как скоро может совершенно осушить в нижнем течении Нил, самую крупную реку Африки, в дельте и долине которого и живут почти все 107 миллионов египтян.

Власти Сомалиленда уверены в том, что его признание со стороны США, самой могущественной страны мира, снизит масштаб всех конфликтов и укрепит стабильность на всем Африканском Роге. А также привлечет в эту страну огромные инвестиции и быстро подтолкнет другие ведущие государства также установить с Сомалилендом дипотношения и заняться бизнесом.

Однако некоторые аналитики опасаются, что признание Сомалиленда Вашингтоном может еще больше дестабилизировать регион, усилить радикальные группировки, в первую очередь ту же "Харакат аш-Шабаб", а также вызвать гнев ряда союзников США, таких как Египет, Турция и Африканский союз – которые опасаются, что такой шаг создаст опасный прецедент для многочисленных сепаратистских движений по всей Африке.

Помимо аренды морского и воздушного портов Берберы, Сомалиленд готов предложить Вашингтону также и свои весьма обширные, но до сих пор не разрабатываемые запасы нефти, природного газа и редкоземельных химических элементов, включая все более востребованный в мире литий. В основном все имеющие промышленный потенциал месторождения Сомалиленда располагаются в пределах береговой черты и на морском шельфе у его берегов. Добраться до них относительно легко, однако из-за непризнанного статуса страны крупнейшие иностранные компании до сих пор были не в состоянии это делать.

Вооруженные силы Сомалиленда, фотографии из Telegram:

"Я и мой народ надеемся, что деловая хватка президента Трампа приведет к скорому признанию Сомалиленда. Это наилучшая возможность, которая у нас когда-либо была", – постоянно заявляет иностранным журналистам 70-летний Абдирахман Мохамед Абдуллахи, президент этого непризнанного государства (и бывший многолетний посол Сомали в СССР и России), вступивший в должность в декабре прошлого года.

В последние месяцы Сомалиленд очень активизировал переговоры с представителями США, включая Пентагон и Госдепартамент. Делегация высокопоставленных американских военных и чиновники посольства США в Могадишо в июле уже посетили сомалилендскую столицу Харгейсу.

Разведсообщество США и Пентагон периодически предупреждают Конгресс и Белый дом о постоянно растущих угрозах со стороны сомалийской группировки "Харакат аш-Шабаб", связанной с "Аль-Каидой", а также и ИГИЛ – которая все чаще руководит своими глобальными операциями именно из Сомали. Некоторые лидеры Республиканской партии и ряд людей в окружении Дональда Трампа призывают его к переоценке политики США в отношении "единой Сомали", ссылаясь на эти факты. Сомали уже входит в число государств, гражданам которых грозит полный запрет на поездки в США, в соответствии с предлагаемыми администрацией Трампа ограничениями.

К тому же Сомалиленд сделал свое предложение Вашингтону в тот момент, когда США явно населены на восстановление своего влияния в Африке на фоне растущего соперничества здесь с Китаем. Если США получат в аренду такой плацдарм, как Бербера, на входе в Красное море и на выходе в Индийский океан, это в разы усилит их стратегическое присутствие вблизи ключевых мировых морских путей.

В непосредственной близости от Берберы находятся и Суэцкий канал, и Судан, где Россия до сих пор намерена строить базу для своего ВМФ, и Йемен, где по-прежнему властвуют враждебные Вашингтону и Израилю повстанцы-хуситы, и маленькое государство Джибути, где построил свою первую за рубежом военно-морскую базу Китай. При этом тут же, в Джибути, находится и самая крупная постоянная военно-морская база самих США на континенте Camp Lemonnier, которую в последние месяцы Вашингтон использует и как транзитный пункт для депортации высылаемых из США нелегальных мигрантов. Однако отношения Джибути с США портятся, и по многим причинам, связанным с безопасностью и политическими соображениями, Вашингтон, вероятно, в скором времени готовится эту базу покинуть.

Помимо прочего, Сомалиленд – одно из немногих государственных образований мира, поддерживающих тесные дипломатические и экономически связи с частично признанным Тайванем (Китайской Республикой). В 2020 году Тайвань открыл в Харгейсе свое торгово-дипломатическое представительство, и с тех пор потратил миллионы долларов на финансирование, подготовку и строительство в Сомалиленде его вооруженных сил, сельского хозяйства, медицины и инфраструктуры. Тесная дружба с Тайванем также дает Сомалиленду в диалоге с Вашингтоном возможность позиционировать себя как незаменимого союзника, готового противостоять КНР и ее растущему влиянию в Африке.

С другой стороны, все надежды Сомалиленда и все возможные выгоды, которые могут получить США после его признания, могут упереться в тот факт, что Вашингтон все еще вынужден признавать территориальную целостность Сомали (которой де-факто не существует). Госдепартамент США пока что, без учета возможного вмешательства лично Дональда Трампа, утверждает, что в ближайшее время предложенную Сомалилендом сделку рассматривать не готов.

Однако, несмотря на дипломатические препятствия, сомалилендский президент Абдуллахи подчеркивает, что готов развивать партнерство с Соединенными Штатами – как в сфере региональной безопасности и борьбы с терроризмом, так и в деле добычи полезных ископаемых – независимо от официального признания.

Последний существенный козырь, который Сомалиленд выложил на стол в переговорах с Вашингтоном – это согласие принять у себя сотни тысяч палестинцев, которых Дональд Трамп и Израиль по-прежнему собираются куда-то переселять из сектора Газа. Каким бы аморальным, маргинальным и фантастическим не выглядело это предложение в глазах большей части мирового сообщества, оно, судя по данным из нескольких источников, также уже было сделано Сомалилендом США и Израилю.

В целом в бедный, но спокойный Сомалиленд, который ради признания готов пойти на любые шаги, уже за последние годы переехали почти 23 тысячи беженцев-мусульман разных национальностей. Например, после начала жестокой гражданской войны в своей стране сюда прибыли более 300 суданских семей. А численность сирийцев в Сомалиленде, покинувших свою родину с 2011 года, превышает 2 тысячи человек.

"Мы – гостеприимный и сострадательный народ. А палестинцы – наши братья. Если они решат приехать, мы не против", – заявил недавно западным журналистам президент непризнанного Сомалиленда Абдирахман Мохамед Абдуллахи.