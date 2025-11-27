Через черный ход c кокаином. Странный переворот в Гвинее-Бисау

В западноафриканском государстве Гвинея-Бисау 26 ноября произошел военный переворот, в результате которого был смещен и вроде бы арестован президент Умару Сисоку Эмбало, а власть захватила армейская верхушка. Однако местная оппозиция считает это уловкой, заявив, что действующий президент сам инсценировал переворот с целью удержания власти. При этом все стороны конфликта говорят, что за всем происходящим стоит наркопреступность – в причастности к которой они обвиняют друг друга.

Армия Гвинеи-Бисау захватила власть за день до того, как в этой маленькой прибрежной стране с населением чуть более 2 миллионов человек, бывшей португальской колонии, входящей в пятерку самых бедных государств мире, должны были объявить результаты недавних президентских выборов, состоявшихся 23 ноября.

В среду днем в столице Бисау возле президентского дворца и здания национальной избирательной комиссии звучали выстрелы, что вызвало панику среди населения. Затем, как и ранее в других странах Африки, где недавно произошли схожие военные перевороты, на государственном телевидении выступил лидер путчистов бригадный генерал Денис Н’Канья (ряд СМИ указывают его фамилию как Н’Чама), окруженный вооруженными соратниками в военной форме. Он заявил, что захват власти и свержение президента, 53-летнего Умару Сиссоко Эмбало, правившего с 2020 года, стали "патриотическим ответом на продолжающуюся дестабилизацию нашей страны". Военные объявили, что полностью закрывают границы и воздушное пространство Гвинеи-Бисау, а также останавливают избирательный процесс.





Однако вечером 26 ноября главный кандидат в президенты от оппозиции Фернанду Диаш да Кошта опубликовал разошедшееся по социальным сетям видеообращение, в котором обвинил самого Эмбало в организации переворота. "Он знал, что проиграет выборы, не смог смириться с поражением, и поэтому послал президентскую гвардию и спецназ министерства внутренних дел, чтобы арестовать меня. Мне пришлось бежать через черный ход. После этого и начался этот постановочный переворот. Он создал хаос, чтобы удержать власть и сохранить свои доходы от торговли наркотиками", – заявил Диаш. До этого он постоянно говорил о своей победе на воскресных выборах и о том, что ждет лишь окончательного решения Национальной избирательной комиссии, которое планировалось огласить 27 ноября.

Диаш также добавил, что действующий президент в течение нескольких дней ранее пытался добиться его ареста, и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестом. По словам Фернанду Диаша, также в ночь путча был арестован военными его главный политический союзник, бывший премьер-министр Домингуш Симойнш Перейра. Теперь он якобы содержится в тюрьме в Бисау. Позднее появились сообщения и об аресте самого Фернанду Диаша да Кошты.

На стороне Фернанду Диаша выступает крупная оппозиционная коалиция "Народный фронт", в которую входит крупнейшая и старейшая политическая сила страны, "Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде". Эта партия и ее лидер Перейра формально были отстранены от участия в выборах под разными предлогами, поэтому главным кандидатом оппозиции и стал Диаш. И "Народный фронт", и еще один ведущий местный политик Аристидиш Гомеш, который за последние 20 лет трижды был премьер-министром Гвинеи-Бисау, также заявили, что нынешний переворот – постановочное мероприятие, которое организовал Эмбало, чтобы помешать оглашению результатов выборов.

Репортаж Reuters о перевороте в Гвинее-Биссау:

При этом уже вечером 26 ноября свергнутый президент Умару Сиссоко Эмбало каким-то образом сообщил французскому телеканалу France 24, что находится под стражей в штабе армии, и что его якобы избивают и допрашивают путчисты. По его словам, около полудня 26 ноября, когда он находился в своем кабинете, в президентский дворец ворвались люди в военной форме, чему предшествовала перестрелка у президентского дворца. Вместе с президентом, по его словам, были арестованы начальник Генерального штаба генерал Бьяге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде. Эмбало обвинил в организации переворота начальника штаба армии Орта Инте Нана.

Однако сами военные Гвинеи-Бисау об аресте Эмбало ничего не говорили. Представитель военной верхушки Денис Н’канья лишь отметил, что действующий президент "отстранен от должности". По его словам, введение комендантского часа и чрезвычайного положения во всей стране были необходимы из-за предполагаемого заговора "в верхах", который якобы был связан с международной торговлей наркотиками. "Для осуществления этого плана некоторыми ведущими политиками, как оппозиционными, так и руководящими государством, была разработана многоступенчатая схема с участием известных национальных и иностранных наркобаронов, а также предпринята попытка манипулирования результатами выборов", – сказал Н’канья в своем телеобращении.

Репортаж France 24 об истории переворотов в Гвинее-Биссау:

В истории Гвинеи-Бисау в XXI веке было уже несколько попыток военных переворотов, удачных и нет. Последние произошли в феврале 2022 года и декабре 2023-го – после чего президент Умару Сиссоко Эмбало распустил парламент, в котором "Африканская партия независимости Гвинеи и Кабо-Верде" имела большинство. С тех пор в Гвинее-Бисау никакого избранного парламента не было вообще.

Начиная с 2020 года очень похожие перевороты произошли еще в шести африканских странах – Буркина-Фасо, Гвинее, Мали, Нигере, Судане и Чаде, в результате чего через весь континент протянулась огромная полоса нестабильности. Многие западные аналитики уже ввели в обиход выражение "африканский пояс переворотов". Этот "коридор военного правления" длиной более чем в 5500 километров теперь проходит через весь континент с запада на восток, от Атлантики до Красного моря, по одному из самых неблагополучных регионов планеты – по так называемой "Зоне Сахель".

Эта часть Африки, которую занимают полупустыни и разреженная саванна, хронически страдает от голода, засух, глобальных изменений климата и постоянных вооруженных конфликтов. Именно здесь с каждым годом все активнее действуют террористические группировки и партизанские движения, в первую очередь радикально-исламистского толка, связанные с "ИГИЛ" и "Аль-Каидой". "Зона Сахеля" давно стала глобальным эпицентром джихадисткого насилия, обойдя по этим параметрам Ближний Восток и Южную Азию вместе взятые.

О каком "заговоре наркобаронов" в Гвинее-Бисау сейчас могут говорить местные военные? Главной отраслью и основной статьей экономики этой страны действительно является наркотрафик. Ежегодный доход от нелегальной торговли наркотиками во всей Гвинее-Бисау приблизительно оценен в сумму около 2,3 миллиарда долларов, что в два с половиной раза больше национального ВВП. Как указывает Управление по борьбе с наркотиками США (DEA), за последние 10–15 лет Гвинея-Бисау превратилась в одну большую перевалочную базу в международной сети латиноамериканских наркокартелей, торгующих кокаином – который они доставляют сюда морским путем через Атлантику и потом переправляют отсюда в Европу. "В Афганистане, Мьянме, Лаосе, Венесуэле или Колумбии наркосиндикаты могут взять под контроль целые районы и даже провинции, но лишь Гвинея-Бисау превратилась в первое в мире "наркогосударство", – давно заявляют руководители DEA.

В нелегальной торговле латиноамериканским кокаином в Гвинее-Бисау участвуют вся правящая элита, правоохранительная система и, в первую очередь, именно сами вооруженные силы. Достаточно сказать, что в 2016 году американский суд в Нью-Йорке вынес обвинительный приговор за поставки наркотиков в США и Европу командующему ВМС Гвинеи-Бисау контр-адмиралу Жозе Америку Бубо На Чуто, бывшему герою войны за независимость 1963–1974 годов.

По оценкам DEA латиноамериканские наркокартели используют эту страну как абсолютно безопасный транзитный хаб для своих операций уже с 2004–2005 годов, в основном – ее безлюдный архипелаг Бижагош, состоящий из 18 крупных и множества мелких островов в Атлантике и объявленный закрытым национальным парком.

Поскольку в Гвинею-Бисау из Латинской Америке кокаин доставляется также и по воздуху, то преступники подкупили руководство не только местного военно-морского флота (все силы которого составляют три старых пограничных катера), но и ВВС (имеющих один российский вертолет Ми-8). В результате солдаты в Гвинее-Бисау в 2018 году назад построили для приема самолетов с кокаином две взлетно-посадочные полосы. Иногда в Гвинею-Бисау кокаин попадает не на больших судах, а на маленьких скоростных катерах, способных за 7–10 дней пройти по Амазонке и Атлантике до Западной Африки напрямую от нарколабораторий в латиноамериканских джунглях.

Из Гвинеи-Бисау (или соседних западноафриканских стран, политическая и социально-экономическая системы которых находятся примерно в таком же состоянии) наркотики мелкими и крупными партиями отправляются в Европу через Сахару либо по старому, так называемому "гашишному", пути, либо по бывшей трассе ралли "Париж-Дакар", грузовиками или внедорожниками, а иногда и верблюжьими караванами. Эти поставки идут в основном через территории Буркина-Фасо, Республики Гвинея, Мали, Нигера и Ливии – страны, также руководимые военными и где также продолжается одна большая, запутанная и бесконечная война в саванне и пустыне.