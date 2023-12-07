Суд в Москве продлил на полгода арест Игорю Стрелкову

Мосгорсуд продлил на полгода срок ареста бывшему командующему пророссийских сепаратистов в Донецке Игорю Стрелкову (Гиркину). Он обвиняется в публичных призывах к экстремизму. Из следственного изолятора он объявил о намерении выдвинуть кандидатуру на выборы президента России.

Защита на заседании просила вернуть уголовное дело прокурору, рассказал РБК адвокат Стрелкова Александр Молохов. Заседание по существу дела назначено на 14 декабря и пройдёт в закрытом режиме вопреки требованиям обвиняемого и его защиты.

Дело против Стрелкова засекречено. В своём телеграм-канале он активно критиковал российское военное руководство и президента Путина за ход войны в Украине. Стрелков поддерживает войну, но считает, что Москва её проигрывает из-за некомпетентности руководства.

Офицер ФСБ в отставке участвовал в аннексии Крыма и первоначальном этапе войны на востоке Украины. В Украине против него возбуждены дела по статьям о терроризме, убийствах, пытках и нарушении государственного суверенитета. Военная разведка страны объявила награду в 100 тысяч долларов за его поимку.

Суд в Нидерландах заочно приговорил его к пожизненному заключению за причастность к атаке российской зенитной установки на пассажирский "Боинг" в 2014 году, тогда погибли 298 человек. В этом он вину отрицает.