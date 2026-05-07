"Парады отменяют, интернет отключают, дроны прилетают". Как Россия встречает 9 мая

Жителям как минимум 40 российских регионов России сообщили о том, что с 5 по 9 мая у них будет "ограничена" работа мобильного интернета. Пуш-уведомления об этом разослали операторы мобильной связи и банки. Каршеринги и такси советуют заранее сохранить карту доступа к Wi‑Fi, чтобы продолжать пользоваться сервисом. Власти объясняют ограничения заботой о безопасности граждан во время празднования Дня Победы и ссылаются на поправки в федеральный закон "О связи", вступившие в силу 3 марта этого года. Зато отключение интернета – отличный повод вспомнить о спасении души, напомнила Русская православная церковь.

Высказывание зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви Вахтанга Кипшидзе на тему блокировок широко разошлась 6 мая по российским соцсетям.

"Когда мобильный интернет отключается, это должно наталкивать нас на мысль о хрупкости технологической цивилизации, которая обещает нам почти все в этой жизни, вплоть до цифрового бессмертия, – заявил Кипшидзе. – А на деле всемогущество технологий является преходящей вещью, которая меркнет перед вечностью, целью спасения своей души, делами любви и милосердия, которые не теряют своей ценности в любых обстоятельствах".

Тем временем пользователи делятся способами обхода блокировок и пересылают друг другу рекомендации, как не остаться без связи.

География отключений – практически вся страна. В Калининградской области региональное министерство связи советует жителям и гостям области заранее снять наличные и заранее продумать маршруты с учётом вероятных проблем с доступом в сеть. На Кубани банки предупредили о том, что могут быть перебои с работой банкоматов. Власти Пермского края напомнили, что за ограничения интернета не отвечают ни местные власти, ни операторы связи – теперь это полномочия ФСБ России.

В Петербурге власти устроили специальный брифинг про интернет на 9 мая, однако яснее не стало. Заместитель городского председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин заявил, что все будет зависеть " от складывающейся обстановки": "Возможно, будут ограничения. Возможно, их не будет. Невозможно предсказать что-то наперед, что у нас произойдёт завтра – этого не скажет никто".

"Выходишь из дома – и теряешься"

Проблемы с доступом к мобильному интернету в России стали привычным фоном, но смириться с ними люди все-таки не готовы.

– Выходишь из дома – и теряешься. Это ужасно, потому что, если договорился с кем-то встретиться, невозможно по ходу дела что-то изменить, сообщить, что ты опаздываешь, – рассказывает житель Петербурга Иван. – Это просто бытовая мелочь на фоне ужаса, происходящего в Украине. Но это раздражает. И так постоянная тревога в связи с тем, что БПЛА прилетают уже на окраину города, периодически слышно сирены. Это нервирующее ощущение: когда у тебя что-то не грузится, ты не можешь отправить, не можешь связаться, а если ответить надо срочно?! Добавляет в копилку нервное напряжение. Я не думаю, что у меня одного. Это большие сложности.

Иван ездит за рулем и рассказывает, что постоянно теряет маршрут – из-за того, что глушат GPS, отключается навигатор. И автомобиль, который едет по объездной дороге, вдруг обнаруживает себя где-то в Финском заливе.

Особенно неудобно туристам, которые вообще не знают город.

– Вчера товарищи из Москвы ко мне приезжали, звонили для того, чтобы я их ориентировал по городу. Они поехали сначала посмотреть Смольный, а потом решили пойти в Эрмитаж. Решили дойти до Эрмитажа пешком. Идти приблизительно час, может, чуть больше, неспешным шагом. Бедолаги потерялись, потому что был отключён GPS. Не было мобильного интернета, но дозвониться они, слава богу, смогли. Я им там подсказывал, но всё равно вместо часа они шли два. В Эрмитаж пришли уже уставшие. Им не очень понравилось. В целом вся эта нервотрёпка неприятна. Это всё раздражает, – говорит Иван.

Петербуржец Сергей ездит на работу на автобусе, но от отсутствия интернета все равно страдает.

– Пялишься в окно, но там скучно, ты это все сто раз видел уже по дороге на работу, приходят уведомления, а ты их открыть не можешь, – рассказывает Сергей. – Едешь, думаешь: "Путин, сука, хрен знает, зачем ему это, чего он боится?". Потому что беспилотники прекрасно до нас долетают, они всё ближе и ближе к городу. Уже периодически слышны сирены. Никакое отключение мобильного интернета им не мешает.

Особенно его раздражает необходимость постоянно включать и выключать VPN – отдельные российские сервисы типа Ozon, HeadHunter с ним не работают. Другие сайты и мессенджеры, наоборот, не работают без VPN.

– Слушаешь какую-нибудь лекцию на YouTube, надо зайти на другой сайт – надо выключать VPN, отключается YouTube, заново всё перезагружаешь. Н***я это делать, неизвестно. Что я плохого могу там найти, что узнать? Я, честно говоря, ничего плохого не думал, даже когда смотрел какие-то ролики на YouTube против власти. Я такой: ну да, окей, есть такое мнение. А сейчас как раз из-за того, что я должен переключаться, ничего оппозиционного не смотря – просто между сайтом суда или каким-нибудь "КонсультантПлюс" переключаюсь на YouTube, чтобы послушать какую-нибудь историческую лекцию, – я первым делом в очередной раз выключаю VPN и думаю: "Б***ь, как же вы за***ли, уроды", – говорит Сергей.

Люди не просто испытывают неудобства – они теряют в качестве жизни. Сергей рассказывает про свою знакомую из небольшого поселка в Ленобласти. Она занимается продажами в интернете, продаёт косметику. А сама инвалид и с трудом ходит. Единственная радость, которую она до недавних пор мог могла себе позволить

– Дойти до местного кафе неподалеку и оттуда работать, общаться с клиентами в интернете и с соседями по поселку живьем. Кафешечка деревенская, Wi‑Fi там нет никакого. Сходить в кафешечку и там поскроллить, позаниматься работой, посылать какие-то свои предложения, пообщаться с клиентами – всё, теперь такую возможность она потеряла. Она заперта дома, потому что не может никуда пойти, – говорит Сергей.

"Ты без огурца, а они без денег"

В приграничной Псковской области с отсутствующим мобильным интернетом живут уже практически год. Его более-менее постоянно здесь стали отключать летом 2025 года. Сегодня стабильно работает только проводной интернет. Мобильного – нет нигде.

– Мне по работе нужны только словари да справочники (а они в основном российские), "Вконтакте", почта и телеграм – из них все работает, – рассказывает псковичка Александра, которая работает из дома. – Правда, телега работает только с "костылями", зато вообще быстрее всего. Без "костылей", конечно, не работает, но у нас вслед за закручиванием гаек оперативно выпускают подпольные средства для их раскручивания, так что, живем пока так.

Она просит не раскрывать тему "костылей" – технических средств для обхода блокировок и "белых списков" (перечень сайтов и приложений, которые власти разрешают оставлять доступными даже во время ограничений мобильного интернета – СР), которые придумывают IT-подпольщики в России – "а то начнут активно блочить".

– Мы уже плюс-минус адаптировались к тому, что мобильного интернета нет, – говорит Ольга, жительница Пскова. – Из больших неудобств – то, что надо всегда носить с собой наличку, потому что половина мелких магазинов работает через терминалы именно на мобильном интернете. Естественно, они никакую оплату не примут. Даже если есть терминалы, кассы и всё такое – все равно они идут лесом, ничего не работает. То есть ты без огурца, а они без денег. Есть неудобства в том, что до некоторых людей просто-напросто не дозвониться, потому что понятно: у многих уже давно тарифы просто на интернете. Нет интернета – нет связи. Всё, до свидания. Ходи бегай там, не знаю, кричи кукушкой в лесу. Банковские приложения почти все не работают. Отдельно здесь смешное – про это ублюдочное изделие под названием MAX, который отваливается ещё до того, как отключили мобильный интернет. Он просто не работает ни на мобильном, ни на стационарном интернете.

Ольга работает на небольшом предприятии, связанном с рекламным рынком, и рассказывает, что за время жизни без интернета многие лишились заработка – продажи не идут, просто потому что и магазины, и реклама была "где-то по соцсетям распихана".

– Эти "белые списки" – схема совершенно нерабочая. Не знаю, как в других местах, но в Пскове точно. И даже тот, кто человек скрепный и рекламу свою держит в каком-нибудь "ВКонтакте", а связь – через MAX, просто остаётся сидеть с голой попой. Потому что реклама, за которую ты заплатил денег господам Кириенко, не работает. И продажи не идут через то, за что ты тоже заплатил господам Кириенко (корпорацию VK, которой принадлежит и соцсеть "Вконтакте", и мессенджер МАХ, возглавляет Владимир Кириенко, сын Сергея Кириенко, первого замглавы администрации президента РФ – СР). Ну, такая себе история.

Страдает и малый бизнес Санкт-Петербурга.

У петербурженки Елены рядом с домом закрывается ее любимый маникюрный салон. Работники сообщили ей, что не могут продолжать работу, потому что "е***ий Путин глушит мобильную связь".

– У них нет возможности подключить к себе проводной интернет, потому что в районе один-единственный провайдер и конкретно к ним в помещение он зайти не хочет, – рассказывает Елена. – А рядом находится военная часть, из-за которой им постоянно вырубает модем и мобильную связь полностью. И из-за этого в салоне не работают ни терминалы, ни сайт, на котором записываются клиенты, сообщения они тоже не получают. В целом – огромное количество проблем. Плюс повышение НДС: они сказали, что им просто нерентабельно держать здесь точку. Поэтому сейчас будут искать другое помещение и переезжать.

В сибирских регионах – Иркутской области и Красноярском крае – люди жалуются, что многие магазины у дома, кафе и мелкие производственные компании закрылись. В том числе из-за тотального отсутствия мобильного интернета.

– Мы с мужем держали два кофе-островка в крупных ТЦ. Варили кофе навынос. Прибыль была неплохая, чуть больше, если работать в найме по нашим профессиям – маркетолога и логиста. Зато свое, да. В этом месяце мы закрылись. Как узнали про тотальные блокировки, решили, что дальше больше нет смысла, – признается Марина из Иркутска. – Сначала люди были не готовы к тому, что терминалы мобильные не работают и надо наличку с собой носить. Потом в целом половина бизнесов в ТЦ позакрывалась и народу соотвественно поубавилось. Прирезали соцсети и все, мы остались с проходимостью в 30% от уровня 2023 года. Я молчу про налоги. Все, последняя капля.

Марина – не единственная, кто принял решение об окончательном закрытии бизнеса на фоне блокировок. Светлана из Красноярска, занимающаяся нейл-дизайном, тоже закрыла свое дело в этом месяце.

– У меня такой бизнес, что много завязано на инстаграме. Все продвижение там. Все клиенты приходят оттуда. Два года назад я взяла смм-менеджера и дело пошло так хорошо, что я стала не уголок в салоне арендовать, а сама открыла точку. Сейчас ее закрываю, – говорит Светлана. – Взяла девочек, двух опытных и одну ученицу. Пришлось всех разогнать. Мы даже посчитали в ноябре и решили с новыми налогами попытаться продолжить. Но то, что творят со связью. Ну это просто невозможно в таких условиях работать. Девочки еще базу клиентов не наработали. А откуда новых брать? В дубль-гисе рекламный баннер давать, как 10 лет назад?! Это смешно, это как откатиться на полвека назад. В итоге я сама буду дома работать, как самозанятая, наверное. Девчонки, видимо, пойдут наемными куда-нибудь. Только вот куда?! Тут бутик за бутиком закрываются. И это ведь не только в регионе у нас. Муж моей сестры в Москве бомбил по паре часов после работы, потому что двое маленьких детей, надо поднимать, декретные – копейки. Сейчас и эту лавочку прикрыли – приложения тупо не работают. По телефону принимают заказы, как в 90-е! Потом подтверждают, потом еще раз созваниваются у места назначения. Если ты подрабатываешь и город знаешь не на 100% (а кто в Москве может этим похвастаться?), то, скорее всего, ты не точно к месту приехал и пилишь еще. Он жаловался, что время на один заказ выросло с обычных 30-40 минут до полутора часов! Он отказался таксовать в итоге. Бензин еле отобьешь.

"Сирены включают за пять минут до прилёта"

Масштаб блокировок может отличаться от региона к региону. В Великом Новгороде, по словам собеседников Север.Реалии, блокируют меньше, чем в том же Пскове. В Сочи мобильный интернет не работает вообще, "то ли его в принципе нет, то ли у них такие "белые списки", что в них не попал даже сайт РЖД".

20-летняя студентка Ева сравнивает ситуацию в Казани, где она изучает лингвистику, со своим родным Саратовом – не в пользу последнего:

– В Татарстане всё плюс-минус нормально работает, тьфу-тьфу-тьфу, пока что. Саратов – вот это трэш, потому что там, если ты выходишь из дома, то это всё: у тебя точно ничего не будет работать. У тебя не будет работать Телеграм, вся эта запрещённая лабуда, приходится звонить людям. Договориться с кем-то встретиться – проблематично: нужно, как в старые добрые времена, договориться заранее по эсэмэсочке и надеяться на то, что человек придёт и не опоздает.

При этом украинские дроны прилетают в Татарстан столь же регулярно, как и в Саратовскую область. Как раз "беспилотной опасностью" власти объясняют отключения мобильного интернета.

– Обрубают его обычно по утрам, каждый раз, когда объявляют беспилотную опасность, – рассказывает Ева. – Если приходит уведомление от МЧС, что сейчас объявляется беспилотная опасность, значит, мобильный интернет сейчас поляжет. Раньше он ложился совсем-совсем. Сейчас работают эти "белые списки". Помогает ли это? Ни хрена не помогает. Позавчера, по-моему, была ракетная опасность, прилетело конкретно по Казани. Интернет не работает, сирены включают за пять минут до прилёта. Очень "приятно", да. Уже второй раз за этот год такое.

Радиус беспилотной опасности уже давно распространился далеко за пределы приграничных регионов. После заявления Владимира Зеленского о способности Украины поражать цели на расстоянии более 1500 км Bloomberg 5 мая подсчитал, что в зоне досягаемости оказывается около четверти территории России, где живут более 70% населения. Среди последних примеров издание называет Екатеринбург, где 25 апреля беспилотник повредил жилой дом, Челябинскую область, где Украина заявила об ударе по авиабазе Шагол, и Пермский край, где дроны били по нефтяной инфраструктуре.

Между тем эксперты считают, что массовые отключения мобильного интернета не могут остановить большинство дальнобойных беспилотников. Мобильная сеть может использоваться для передачи видео, телеметрии или корректировки маршрута, но это лишь один из каналов управления. Дальнобойные БПЛА обычно летят к стационарным целям по заранее заданному маршруту, используя инерциальную и спутниковую навигацию. Даже при потере мобильного интернета аппарат в состоянии продолжить полёт к цели, хотя точность удара может снизиться.

За ограничение интернета и блокировки сайтов как минимум с лета прошлого отвечает Вторая служба ФСБ (по защите конституционного строя, она же занимается убийством оппозиционеров), выяснил The Bell. В феврале 2026 года Владимир Путин подписал федеральный закон №33-ФЗ, который внёс изменения в закон "О связи". Поправки обязывают операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ в случаях, которые установит президент, и освобождают операторов от ответственности перед абонентами, если проблемы со связью связаны с выполнением требований ФСБ. Закон вступил в силу 3 марта.

На фоне отключений Минцифры готовит новую реформу рынка связи. Ведомство предлагает сократить число видов лицензий примерно с 20 до трёх и ужесточить требования к операторам. По оценке участников рынка, из-за реформы с рынка может уйти как минимум треть провайдеров. Одно из новых требований к лицензии – обязательное подключение к системе оперативно-разыскных мероприятий, СОРМ.

6 мая также стало известно, что Минцифры собирается сократить 15% сотрудников и провести реорганизацию. В результате часть полномочий перейдет к ФСБ и ФСТЭК (Федеральной службе по техническому и экспортному контролю). В частности, речь идет об обязанностях департамента кибербезопасности.

Между тем в этом году на фоне возросших угроз ответных ударов со стороны Украины День Победы в России будет праздноваться без обычного размаха. "Россия довоевалась до такой степени, что даже их главный парад теперь зависит от нас", – заявил президент Украины Владимир Зеленский. В большинстве крупных российских городов парады 9 мая пройдут в усеченном виде, пишет "Коммерсант" – без прохода военной техники. В частности, механизированные колонны не будут задействованы на мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн официально не сообщало, но на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты.

– Путин очень боится, что по России специально ударят 9 мая, – считает социолог и публицист Игорь Эйдман. – Неслучайно он объявил перемирие именно на 8–9 мая и фактически просил поддержки у Трампа. Для него День Победы – это не просто государственный праздник, а сакральный ритуал, почти религиозное действие. В России существует своеобразная государственная религия, связанная с культом победы, и на ней во многом держится легитимность режима. Поэтому власть совершенно не заинтересована в том, чтобы продемонстрировать слабость именно в этот день и позволить Украине сорвать этот церемониал. Это стало бы тяжелым ударом по позициям Путина – как в обществе, так и внутри элит. Общественное самочувствие россиян и так стремительно ухудшается: падает уверенность в завтрашнем дне, снижаются рейтинги власти и реальный уровень жизни. Даже провластные опросы фиксируют это. Недовольство подогревается блокировками мессенджеров, ростом цен и осознанием того, что война зашла в тупик, а обещанные победы сменились ударами по глубинной территории России. Внутри элит также зреет раскол: фундаментальный курс невменяемого Путина на бесконечную войну всё сильнее расходится с желанием верхушки заморозить конфликт и вернуться к привычному бизнесу с Западом, что создает реальную почву для заговоров и грядущего хаоса, – считает Игорь Эйдман.

В ряде городов, причем не только в приграничных регионах, от проведения массовых торжеств 9 мая решено отказаться полностью. Вместо них заявлены различные развлекательные и патриотические мероприятия. По подсчетам тг-канала ASTRA, речь идет как минимум о 15 регионах: Белгородская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Рязанская, Псковская, Нижегородская, Саратовская, Ростовская, Калужская, Орловская, Брянская области, Чувашия и Красноярский край.

Акция "Бессмертный полк" в большинстве российских субъектов пройдет в онлайн-формате.







