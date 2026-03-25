"В электронном концлагере засорился унитаз". Новые блокировки и запреты

Российские власти продолжают вводить запреты – и уже не все понимают, связаны ли они с войной против Украины или с заботой о собственных гражданах. В Москве из-за отключения мобильного интернета и введения "белых списков" сайтов перестали работать знаменитые уличные туалеты, в Санкт-Петербурге – валидаторы в транспорте. На фоне этого появилась новость о том, что людям старше 60 лет в России могут запретить принимать даже обычные телефонные звонки и-за рубежа – чтобы огородить их от мошенников, которые часто действуют с территории Украины и других европейских государств.

Ранее соцсети заполнились мемами про бумажные карты и пейджеры, которыми люди якобы начали пользоваться вместо смартфонов. Отключение туалетов, похоже, переполнило чашу терпения простых людей, а ФСБ, почувствовав это, во вторник вернула мобильный интернет москвичам.

Мат заменен на звездочки редакцией. Некоторые посты сокращены.

Дмитрий Колезев

Новость дня — это, конечно, то, что в Москве из-за блокировок перестали работать платные туалеты (выяснилось, что их платежные системы работают через интернет). И теперь их компания-оператор добивается включения сортиров в "белые списки", чтобы москвичи и гости столицы могли справить нужду. (Кстати, оператор там непростой, связан с семьей бывшего генпрокурора Чайки; вы же не думали, что обычный бизнесмен может поставить туалет в Москве?)

Не пролезет ли как-нибудь через туалеты украинский дрон?

Это ж, наверное, в Минцифры пройдет теперь какое-нибудь совещание, и чиновники будут думать: разрешить или нет? Возможно, придется консультироваться с ФСБ. Вопрос ведь не шуточный, время суровое. Не пролезет ли как-нибудь через туалеты украинский дрон? Не получится ли, что отхожее место станет брешью в железном занавесе? Отвечай потом за это.

Надеюсь, на Лубянке разберутся. А если нет — на уровне Совбеза уж точно решат. Там люди умные.

Erik Kaipiainen

В Питере теперь бесплатный проезд.

"Белые списки" отключают терминалы оплаты в общественном транспорте.

Айтишник проехался на трамвае и сфотографировал терминал, который не работает из-за отсутствия интернета.

Как окончательно убить экономику? Нужно просто убить интернет.

Николай Митрохин

Как в электронном концлагере унитаз засорился:

"Общественные туалеты в Москве пытаются внести в "белые списки". Из-за блокировок интернета в них не проходит оплата, а жители и гости столицы не могут посетить уборную в момент острой нужды."

Дмитрий Булатов

Хроники новой цифровой реальности РФ. Москвичи ноют, что не могут сходить в туалет из-за проблем с интернетом - "оплата картой не проходит". Общественные туалеты в МСК экстренно вносят в "коричневые" (зачёркнуто) "белые списки", чтобы граждане не загадили свежеуложенную плитку. Но есть и хорошие новости - проезд в Питере стал бесплатным. Не потому, что власть подобрела - просто терминалы в автобусах перестали работать из-за отключения интернета. Лол.

Аркадий Бабченко

В Москве перестали работать уличные сортиры, так как оплата и разблокировка происходит через интернет, которого нет. Сейчас на государственном уровне решается вопрос о добавлении сортиров в белые списки. Сортиров, Карл. На государственном уровне.

Надеюсь, будет экстренное заседание - это каламбур сейчас, если что - Госдумы.

Потом свое слово на бумажке оставит Совфед.

А потом Путин наложит сверху свое большое вето.

А пока дорогие Москвичи могут опять, как при вкусном пломбире, ссать по подъездам, гаражам и заборам.

Обратно насрали в прямом смысле.

В обе руки.

Во вторник мобильный интернет в Москве снова заработал, и люди гадают – с чем же все-таки было связан его отключение.

Андрей Захаров

Про возвращение мобильного интернете в Москве.

Когда Москва неделю сидела без мобильного интернета, я обращал внимание, что нет ни одного нормального объяснения, почему это происходит. Нет, объяснения в стиле "это Чебурнет", "белые списки навсегда" можно выдавать пачками, и они, возможно, в итоге окажутся единственно правильными. Но мне было интересно, что даже на уровне источников (а еще есть хорошие IT-журналисты с источниками в отрасли) не было толкового комментария.

РБК писали со ссылкой на свои источники, что идет тестирование "белых списков", но The Bell источники говорили, что отключения связаны "с обеспечением безопасности". "Но от какой конкретно угрозы защищают москвичей, он не знает — решение принималось не в правительстве", – говорил собеседник издания в правительстве.

И вот сегодня утром – две новости: в Москве вновь появился мобильный интернет, а ФСБ сообщила о попытке украинских спецслужб купить дроны на одном московском заводе – чтобы потом, надо думать, запустить их по Кремлю и другим стратегическим объектам по всей столице. Естественно, верить ФСБ нужно в последнюю очередь, но и украинская разведка способна на подобные диверсии, как мы видели в последние годы.

Никаких выводов, просто интересное совпадение – комментарий "это Чебурнет" по-прежнему остается самым актуальным ко всем новостям про рунет. Помилованы ли москвичи в связи с раскрытием диверсии (или ее выдумыванием) – посмотрим. Тем более дроны, согласно сообщению ФСБ, собирались покупать на оптоволокне.

Вместе с курьезной новостью об отключившихся туалетах пришла еще одна – на этот раз из Госдумы. Там готовятся одобрить законопроект, который запретит жителям старше 60 лет принимать телефонные звонки из-за рубежа – якобы для борьбы с телефонными мошенниками, которые чаще всего действуют из других стран, в том числе Украины.

Yuri Shubik

Дорогие друзья: у нас с вами беда. Наш Президент Владимир Владимирович Путин больше не сможет разговаривать по телефону с Дональдом Трампом.

Alexey Korolyov

Бедный Макрон...

Дарья Митина

"В России могут запретить людям старше 60 лет по умолчанию получать звонки из-за рубежа на стационарные телефоны, а детям — принимать на свои телефоны смс-коды подтверждения аутентификации. Такие нововведения есть в новой версии очередного пакета антимошеннических мер, который готовят ко второму чтению", — Forbes.

А прикольно будет в год выборов запретить бабкам звонки от детей и внуков, разьехавшихся по зарубежам. Ну а фигли. Перетопчется бабка, она всё равно за Единую Россию пойдет голоснёт и за её божественных руководителей. Бабку у нас с панталыку не сбить, ей хоть срать запрети, но за кого проголосовать, бабка знает.

Я когда вижу на телефоне пушап-уведомление "В России запретят.....", я уже даже не открываю и не читаю. Насрать мне, как той бабке. Я и без ох*евших дорвавшихся до рубильника дебилов знаю, что делать можно, а что нельзя. Родители в свое время правильно воспитали.

Андрей Никулин

Что сказать - фактически будет заявлено, что несколько десятков миллионов соотечественников обладают ограниченной дееспособностью и не могут самостоятельно принимать элементарные рациональные решения, что для них нужна помощь и защита "доброго государственного дяди", чтобы они, ненароком, не расшиблись. Ради их же блага их и ограничить - как знакомо.

А самое предсказуемое и печальное, что тут же поднимется мощная волна понимателей и оправдывателей, которая затянет привычный и известный веками хор, мол и правильно, и не нужно нам этого, и не пользовались, и не будем, и вообще - строже с нами надо ради нашего же блага! Хор тем более сильный из-за того, что понимание - какие именно песни нравятся условным "барину и начальству" засело в генах и в коллективной памяти - вот где скрепы.

Следующим шагом будет приравнять всех остальных россиян к пенсионерам

И несложно предугадать, что следующим шагом будет приравнять всех остальных россиян к пенсионерам, тоже ради их блага. И если нужно тебе иметь шанс поговорить с "заграницей" - иди и пиши долгое и подробное заявление. И отвечай на вопросы товарища майора - к чему вам, мил человек, столь опасные и странные по нынешнем суровым временам надобности - общаться с недругами? И несложно предсказать, что количество таких чудаков и смельчаков будет минимальным.

Что только облегчит переход к финальной точке нашего невеселого уравнения - где все, пока еще вроде бы разнонаправленные и не связанные между собою линии волею архитекторов сойдутся в одну точку.

И где уже не будет ни связи с внешним миром через сеть, ни через телефон, ни через возможность выехать из страны без выездных виз - идеальный и полностью завершенный новый 1984-й. Хотели в мир "самого вкусного пломбира"? Хотели нырнуть в прошлое? - так получите и распишитесь.

Правда пломбир окажется с душком и не факт, что вообще останется...

Алена Солнцева

Теперь слушаю радио, даже вытащила приемник, в котором оказались живы батарейки неизвестно с какого года. А что делать, когда интернет отказывает?

Так вот, по радио я узнала, что старикам здесь не место, зачеркнуто, старым и глупым людям с 60 лет, ну, то есть, с возраста, когда человек уже очевидно не способен адекватно оценивать мир, собираются в нашей стране "отключить входящие международные звонки на стационарные телефоны". Сначала хотели блокировать звонки из-за рубежа на все, но потом вспомнили, что мобильники почти равно не работают, и решили ограничиться стационарными.

В целях борьбы с международными мошенниками, нападающими на доверчивых пенсов по телефонам. (Кстати, в МАХ они все переехали еще до государственных служащих).

Я давно подозревала, что скоро за меня (а мне как раз уже есть 60) все будут делать другие - более умные и прозорливые. Решать, что мне можно смотреть, читать, слушать, куда ездить, с кем дружить, кому помогать.

Вопрос только в том, что умникам этим тоже не сорок, а страшно сказать - под или за 70.

Им то, правда, давно отключили все телефоны и носят маннную информационную кашу в папочках.

На этом, однако, российские депутаты не остановились и уже предложили убрать из закона дискриминацию по возрасту – просто отключив международную телефонную связь для всех. Правда, инициатива эта исходит от одиозного депутата Андрея Свинцова, известного своими инициативами по запрету всего на свете и оказавшемуся слишком радикальным даже для партии ЛДПР, откуда его на днях исключили "из-за действий, порочащих репутацию партии и массовых жалоб граждан" – "неоднократных несогласованных заявлений о возможной блокировке "Телеграма", включая прогнозы о недоступности мессенджера даже через сервисы обхода блокировок".