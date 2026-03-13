"Как это помогло Брянску?" Блогеры – об ограничениях интернета

12 марта депутаты Госдумы РФ столкнулись с непривычным для них явлением: в здании нижней палаты российского парламента в Охотном ряду, в самом центре Москвы, перестала работать мобильная связь и интернет.

Депутат Михаил Делягин описал ситуацию следующим образом:

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на жалобы коллег сурово: мол, ограничения мобильного интернета, на которые жители Москвы жалуются уже неделю, продиктованы "соображениями безопасности государства". В том же духе был выдержан и комментарий пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова:

Власти – в том числе в лице максимально лояльных Кремлю депутатов той же Госдумы (нелояльных там давно нет, но, тем не менее, представители КПРФ на закрытом заседании выражали недовольство происходящим) – пытаются успокоить публику, распространяя соответствующую информацию через провластные каналы:

"Белые списки" интернета расширят в ближайшие 2–3 недели, заявили SHOT в Госдуме

Как рассказал нам зампред Комитета по информполитике Андрей Свинцов, в скором времени в "белые списки" войдёт большинство приложений, которыми россияне пользуются каждый день. Среди них: банки, маркетплейсы, мобильные операторы, шеринги, электронная почта, кассовые аппараты и другие сервисы.

На проблемы с интернетом и связью, которые фиксируются по всей стране, жалуются с начала марта. Ограничения вводят в целях безопасности.

Публика, однако, успокаиваться не хочет, задавая малоприятные вопросы, касающиеся войны против Украины и той самой безопасности, о которой вроде бы так пекутся власти:

Кирилл Рогов:

Чуть-чуть откуда-то потянуло жареным

Вот Песков говорит, что "мы стремительно теряем каналы влияния, окруженные вражескими сетями". Что он имеет в виду? Что не надо закрывать Телеграм, конечно. Потому что альтернативы нет. Телевизор здоровые люди не смотрят. Как пресс-секретарь должен объяснять народу логику высшего разума? Стоя перед стенкой?

Элиты немножко, едва заметно закачали головами. Если ты четыре года не можешь захватить Донецкую область, то зачем резать коров в Сибири? Чуть-чуть откуда-то потянуло жареным.

Михаил Молочников:

Меня удивляет что всё что происходит у нас это для безопасности... штрафы... фейки... глушение интернета и связи... коммунальные платежи... акцизы... и т. д...."Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об ограничениях интернета и связи в Москве. Он заявил, что все отключения и ограничения связи происходят в строгом соответствии с действующим законодательством и что работу интернета в Москве и других крупных городах ограничивали из соображений безопасности"...сегодня день рождения гениального писателя Бориса Виана. В его романе "Пена Дней" есть такой пассаж...

"Эта земля стерильна, — пояснил он. — Сами знаете, что это значит. Для укрепления обороны страны требуются материалы наивысшего качества. Чтобы стволы винтовок росли правильно, без искривлений, им необходимо тепло человеческого тела, это уже давно установлено. Впрочем, это относится вообще к любому виду оружия. — Ясно, — сказал Колен. — Вы выкопаете в земле двенадцать лунок. Затем воткнете в каждую по стальному цилиндру, разденетесь догола и ляжете на них ничком, так, чтобы они пришлись вам между сердцем и печенью. Сверху вы накроетесь вот этим шерстяным стерильным одеялом и проследите за тем, чтобы отдавать свое тепло равномерно".

Любопытно, что огорчены и возмущены не только комментаторы, критически настроенные по отношению к властям, но и многие фанатичные лоялисты из Z-лагеря, например, публицист Дмитрий Ольшанский:

Еще лет десять назад я любил писать о том, что нынешняя власть принципиальным образом (и в хорошую сторону) отличается от советской тем, что привержена здравому смыслу.



Блокируют звонки, издеваются над бизнесом, наказывают и запрещают кого угодно и как угодно

Она, конечно, влипает в скандалы, она ворует, она несправедливо преследует отдельных несчастных психов, фанатиков и дурачков, но в самом главном она верна разуму и выучила уроки двадцатого века: не давит на обывателя, не разрушает его повседневность, не придумывает идиотских ограничений, и за пределами мира олигархов и нефтегаза, телевизора и ракет, высших сфер и миллиардов – никто не мешает частному человеку жить так, как ему нравится, и говорить то, что захочется.



Смешно теперь это звучит, не правда ли?



В той новой реальности 2020-х, где выключают не только соцсети, но даже интернет как таковой, блокируют звонки, издеваются над бизнесом, наказывают и запрещают кого угодно и как угодно, - все представления о России первых двадцати лет этого века стремительно устаревают.



Кроме, конечно, представлений самых отчаянных диссидентов и эмигрантов. Они-то могут только злорадно хохотать: мы же вас, дураков, предупреждали.



И действительно.



Дураки – это теперь мы.



Лояльные, патриотические, никуда не планирующие уезжать из страны дураки.



Так нам и надо, наверное.

Из либерального лагеря звучат ироничные реакции.

Наталья Громова:

Дмитрий Ольшанский, который до войны много раз приходил ко мне в комментарии – учил жить патриотично и правильно – вдруг прозрел. Понять, что в упаковке в войной, они получат цензуру, запреты, возможно даже аресты и тюрьму, для них почему-то это в новость. И вот теперь он страдает в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что это уже не первая волна возмущения ограничительными мерами российских властей в области интернет-коммуникаций. Предыдущая была связана с замедлением Телеграма и планами Кремля вообще заблокировать его. Этот мессенджер активно используется для связи, в частности, российскими войсками в Украине. Это вызвало бурную реакцию Z-сообщества, а намерения властей осудили даже такие личности, как Екатерина Мизулина и Ксения Собчак.

Z-комментаторы, например, военкор Юрий Котенок, перешли к более глобальным выводам, критикуя военное ведомство:

Современные системы связи, о которых докладывали при Шойгу, оказались неэффективны

Со связью у нас большие проблемы. Связь на фронте обеспечиваются с помощью проводных телефонов, ТАПиков. К сожалению, наши современные системы связи, о которых докладывали при Шойгу, оказались неэффективны. Никто не понес за это ответственность.

Между тем гражданская жизнь под влиянием интернет-ограничений стремительно меняется.

Беспощадный Банкстер:

Роутеры со встроенным VPN взлетели в цене до 50 тысяч рублей на фоне тотальных отключений интернета в Москве. Ещё недавно их продавали за 10–35 тысяч. Продавцы обещают, что такие устройства маскируют трафик и работают даже при белых списках. В придачу предлагают иностранные сим‑карты из Европы, Японии и США, на которые ограничения РКН не распространяются.

Усы Пескова:

Массовые отключения мобильного интернета в Москве уже шестой день бьют по малому и среднему бизнесу: сильнее всего страдают курьерские службы, такси, каршеринг и офлайн-ритейл на мобильных POS-терминалах.

При этом так называемые «белые списки» сайтов создают неравные условия для бизнеса: кто не попал в этот список, автоматически лишается дохода.

На фоне отключения сети бизнес вынужден использовать альтернативы. Например, «Яндекс Такси» начал предлагать москвичам заказывать машины по телефону и за наличку, а московские театры просят людей заранее распечатывать электронные билеты.

Некоторые комментаторы задумываются о возможных последствиях этих действий властей.

Николай Митрохин:

Объяснение того, почему российские власти с резвостью необычайной начали стрелять себе в конечности с отключением интернета в госучереждениях в центре Москвы, оставив без связи не только многие министерства, но уже и Госдуму, не говоря о бизнесе, и рядовых гражданах – лежит на поверхности.

Сейчас отключили и будут поэтапно отключать всё, что возможно использовать извне страны

Двенадцать дней назад Израиль и США уничтожили почти всю верхушку иранской хунты, использовав доступ к интернету в стране и наблюдая за перемещениями начальства по Тегерану с уличных видеокамер. У Путина и ФСБ инстинкт сработал быстро. Сейчас отключили и будут поэтапно отключать всё, что возможно использовать извне страны. И будут держать отключенными, пока не сделают полностью замкнутой системы проверенной на возможные закладки.

А вообще когда я писал про электронный концлагерь устроенный за последние десятилетия и не только в России, я не обещал, что условия там не будут меняться с общего режима, на строгий или даже "особый". Ну так вот, рад вас проинформировать, что условия содержания поменялись.

Правда в не лучшую для его заключенных сторону.

Андрей Нечаев:

Каких-то глобальных изменений и ограничений повседневного бытия вроде и нет.

И вот ограничения информационных потоков, контактов и связей. Это серьезный удар по образу жизни многих граждан, особенно молодежи. Для большой части населения присутствие в интернете и применение связанных с ним инструментов стала важной составляющей жизни, не говоря уже о практическом использовании ИТ-технологий в банковской, торговой и информационной сферах. Добавьте неадекватные репрессии за действия в соцсетях. Когда у людей рушится хотя бы часть привычного образа жизни, они начинают задумываться о причинах, а потом о способах их ликвидации. Выводы могут власть сильно расстроить.