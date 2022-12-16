"Их пытаются сгноить". Блогеры о мучениях Навального и Горинова

Федор Крашенинников

То есть на службе РФ есть люди, которые изо дня в день занимаются издевательствами над Алексеем Навальным. Интересно, что они о себе думают? Нравится ли им из срамная работа? Или там такие примитивные существа, что вообще без рефлексии?

Сложно здесь не вспомнить и недавнее интервью Виктора Бута, в котором тот жаловался на слишком однообразное питание в американской тюрьме - сплошные гамбургеры и куриные окорочка.

​Татьяна Мэй

Эта история с замученным, истощенным, лишенным свиданий с родными Навальным, которому гадят, подсадив в камеру бомжа, напоминает, как портили жизнь Лидии Чуковской. Уже совсем старухе, почти слепой, но - "обшарпаны стены, топтун у ворот, опасная стерва в том доме живет".

Когда я об этом прочитала, не то чтобы не поверила... в общем, усомнилась, - настолько это было дико. Короче, ей друзья присылали из-за границы фломастеры, это была невероятная редкость в Союзе, дефицит. Поскольку читать и писать она могла только с помощью здоровенной лупы и яркого черного фломастера. Ковыляла на почту, платила 12 копеек, получала бандероль, в ней 10 фломастеров. Радовалась год. После чего трижды получила фломастеры, у которых бритвой были срезаны кончики. То есть кто-то сидел и тридцать раз, трудолюбиво сопя, срезал кончик фломастера. Спецоперация. Чтобы нагадить слепой старухе. Явно ведь по чьему-то распоряжению. Офицер, сотрудник могущественнейшей организации. В общем, поразилась я до глубины души, хотя многое уже про эту структуру знала.

И этот несчастный бомж, делающий жизнь политзаключенного совсем невыносимой, хотя юридически придраться вроде не к чему, - из того же разряда. Нагадить по мелкому. Как харкнуть сзади на спину фраеру очкастому. Повадки гопоты - тупой, ущербной, мстительной.

Представители колонии на критику реагируют своеобразно.

При этом у Алексея Навального еще хватает сил заступаться за других заключенных. На днях он поддержал Алексея Горинова, который не получает лечения в печально известной колонии в Покрове, где раньше держали и Навального.

Александр Плющев

Политзаключенный Алексей Навальный поддержал другого политзаключенного Алексея Горинова. Обоих гноят (в буквальном смысле) в российской тюрьме, обоим стойкости и сил.

Дмитрий Колезев

Достойно уважения, что находясь в неволе, политзаключенный №1 занимается не только собственным выживанием (что было бы вполне естественно) и политической риторикой, но и помощью другим политзаключенным. К сожалению, общественного внимания хватает не на всех узников. А их ведь много. Я с ужасом думаю, что будет, если (когда) таких заключенных будут тысячи. Ресурса СМИ, адвокатов, правозащитников, гражданского общества как такового может не хватить.

Андрей Алеш

этот концлагерь специально создан для заключенных, которые особо ненавистны Кремлю

Горинов действительно может не пережить заключение именно в этой колонии. О беспределе там и пишет сейчас Навальный, который был в этой колонии и на себе испытал этот концлагерь. Эту колонию вообще закрыть надо, если там с годами вообще не удается хоть каких-то первичных норм содержания достигнуть. Правда есть подозрение, что этот концлагерь специально создан для заключенных, которые особо ненавистны Кремлю, не удивлюсь, если и Яшина отправят именно в эту колонию.

За медицинскую помощь для Горинова борются и другие независимые муниципальные депутаты.

О том, как устроена медицинская помощь в российских колониях, рассказывает на канале правозащитной организации "Русь сидящая" ее координатор из Ярославля Руслан Вахапов:

Один врач на полторы тысячи человек, он не справляется

«Медицинская помощь — это бич всей нашей системы ФСИН. Во всех колониях обычно один терапевт и фельдшера, которые оказывают помощь. Один врач на полторы тысячи человек, он не справляется. Оказать медицинскую помощь на месте невозможно, так как нет элементарных средств. Когда я находился в колонии, мы перекидывали незаконно через забор даже обезболивающие таблетки, так как в колонии их получить невозможно».



«Для того, чтобы прийти в медсанчасть ты должен записаться в специальную тетрадку в 5 утра, которую активист твоего отряда отнесет в медсанчасть. И, может быть, во время приёма придет сотрудник и тебя выведет, а может быть, и не придет. Сам осужденный не может выйти из отряда и прийти в санчасть – это является нарушением, можно сразу получить ШИЗО».



«Голод и холод – это система ФСИН, которая просто тебя уничтожает».

По мнению Вахапова, шансы Горинова на то, чтобы излечиться в колонии от хронического бронхита, исчезающе малы.

«Со всеми теми заболеваниями, которые у него есть, в течение полугода находясь в этой колонии он заработает туберкулез и переведётся в другую колонию».

Из колонии – только ногами вперёд

«Публичная огласка его дела вряд ли поможет. Если будет совсем плохо со здоровьем, если он будет терять сознание, то возможно сотрудники, если будут бояться за его жизнь, вызовут скорую помощь. Ему окажут в городской больнице экстренную помощь и отправят во колонию-больницу ФСИН – возможно, но как правило нет, из колонии – только ногами вперёд».

В свете этих постов становится очевидно, что добровольно пойти на тюремное заключение в России - это настоящий подвиг.

Федор Крашенинников

Ужас российской тюрьмы - не в лишении свободы, а в том, что пребывание там - это уже пытка. Надеюсь, ни у кого уже нет иллюзий, что «сесть в тюрьму» сейчас - это целыми днями лежать на кровати, читать книжки и писать статьи. Сознательно согласиться на тюрьму в России сейчас - это жертва, на которую решаются самые мужественные и сильные из нас. Поэтому лозунг «лучше сесть, чем в армию» хорош только для эмигрантского ютуба. Жизнь любого арестанта можно сделать невыносимой - была бы команда и желание ее исполнить. Читая про все эти ужасы путинских застенков, я еще яснее понимаю, почему я уехал: потому что я слишком слаб для таких испытаний и не скрываю этого. Но и осуждать севших в тюрьму, поучать их, критиковать и слать им свои рекомендации я не буду - не та ситуация у них и у меня.

Все это в очередной раз заставляет задуматься о том, насколько оправдана такая жертва со стороны Навального и Яшина - у обоих оппозиционеров были все шансы избежать тюремного заключения, оставшись за границей. Некоторые комментаторы пишут, что тюрьма может парадоксальным образом сделать их сильнее.

Аббас Галлямов

В последние пару лет Навальный приобрёл какую-то невероятную способность превращать проблемы в источник оптимизма и радости.

Возможно, это произошло благодаря репрессиям - сначала отравлению, а затем посадке. То есть, сам он не изменился, просто оптимизм, доносящийся из подземелья, бросается в глаза сильнее, чем оптимизм, фон к которому не столь мрачен.

Нельзя, однако, исключать и того, что Навальный прямо сейчас сам меняется. Он радуется тому, что властям так и не удалось его сломать, тому, что он остался верен себе, - вот этой радостью он с людьми и делится. Ну и понятно, что чем больше делится, тем сильнее становится. Когда ты нашёл свой путь, идти по нему - истинная радость.

Михаил Пожарский

8.5 лет для Яшина - срок большой, но ожидаемый. Минусы нахождения за решеткой и так понятны. Поэтому стоит поговорить о плюсах. Как я уже замечал в своем ролике об эмиграции, нынче проходит водораздел между теми политиками, что уехали и теми, что остались. Собственно, политиками останутся только последние. Уехавшие будут публицистами, блогерами, политтехнологами. Возможно, политиками второго эшелона. Но уже никогда не встанут на один уровень с теми, кто решился сделать своей политической трибуной судебную клетку. Если, конечно, последние переживут этот процесс (что, увы, совсем не факт).

Как нынче еще замечали, поведение Навального и Яшина - это демонстрация классических республиканских добродетелей. Когда общее гражданское благо показательно ставят выше блага собственного. Сейчас это не слишком заметно, но полагаю, что отечественная пропаганда весьма чувствительна к таким ударам. Ведь ее суть не в послании "режим хороший, остальные плохие", а в послании "все плохие". Пропаганда силится убедить нас, что политика - это "грязное дело", которое всюду управляется шкурными интересами. Поэтому наш режим ничем не хуже любого другого. Но тут выходят люди, которые своим примером опровергают этот тезис. В итоге пропаганда вертится, пытаясь вписать их в свой эгоцентричный нарратив: "это Навального кураторы выслали из Германии!!" (а Яшина, видимо, не впускали, да).

Навальный и Яшин смогут разговаривать на одном языке с заключенными

В колонии и Навальный, и Яшин приобретут качественный опыт общения с той Россией, которая в последние десятилетия была скрыта под флером городского изобилия, но в ближайшие годы будет вырисовываться все более отчетливо. В будущем нас ждет уже не протест рассерженных горожан, а протест рассерженных каторжан. И вот именно с этой публикой Навальный и Яшин смогут разговаривать на одном языке. Имидж "политиков для хипстеров" окончательно останется в прошлом. Теперь это будут серьезные мужчины, которые даже в лагере стояли за свои принципы (что, несмотря на заверения диванных экспертов, пользуется в той среде уважением). Они смогут говорить с заключенными, с мобилизованными, с контрактниками. И со всеми прочими, кто останется разочарованным и обманутым. И будут более убедительными, нежели российские элиты, которые при всей словесной воинственности так и не доползли до фронта.

Но о чем можно беспокоиться, так это о том, что тюремный опыт может делать людей сильнее, но он никого не делает лучше. Пройдя через такие испытания люди неизбежно становятся более жесткими и бескомпромиссными. Впрочем, беспокоиться об этом стоит нынешним элитам и их обслуге - одними люстрациями дело уже может не ограничиться.