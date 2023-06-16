Илью Новикова лишили статуса адвоката в России

Адвокатская палата Москвы лишила Илью Новикова статуса адвоката, обвинив его в "поведении, подрывающем доверие к адвокату и к адвокатуре". Об этом говорится в её решении.

"Недостойное поведение", согласно решению палаты, обнаружилось в интервью Новикова на ютьюб-канале "Популярная политика" 2 мая 2022 года. В документе приводится цитата Новикова из видео: "Единственный язык, на котором можно говорить с Путиным – это взрывы там на всяких складах российских под Белгородом, под Пермью".

Сам Новиков заявил, что претензии к нему связаны не с интервью, а с его антивоенной позицией, и что "адвокатская этика как отдельный предмет не существует". "Есть общечеловеческая этика, которую по-разному люди, наверное, понимают. В моём понимании первейшей и главной заповедью этики является не быть на стороне зла. Не соучаствовать в нём. Там, где можешь, – ему противостоять", цитирует палата объяснения Новикова.

Также Новиков назвал себя "украинским адвокатом": он уже несколько лет живёт и практикует в Киеве. После полномасштабного российского вторжения в Украину Новиков поставил на всех своих делах в России "жирный крест" и не намерен появляться в стране "в обозримом будущем", приводит палата слова адвоката.

В ноябре 2022 года Минюст России включил Новикова в список "иностранных агентов", позже его объявили в федеральный розыск.



Новиков защищал в суде взятую в плен украинскую военнослужащую Надежду Савченко, правозащитника из Чечни Оюба Титиева и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Помимо профессиональной деятельности, Новиков известен как бывший игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", обладатель Бриллиантовой совы и двух Хрустальных сов.