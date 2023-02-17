Признанного иноагентом Михаила Беньяша лишили адвокатского статуса

Совет адвокатской палаты Краснодарского края лишил адвокатского статуса юриста Михаила Беньяша. Ранее Беньяш был внесён Минюстом России в список иностранных агентов. В конце прошлого года он был обвинён в дискредитации российской армии из-за постов в интернете с фразой "Нет войне" и оштрафован на 30 тысяч рублей. Беньяш выступал защитником на процессах оппозиционеров и тех россиян, кто отказывался воевать в Украине.

В 2018 году Беньяш был задержан и, по его словам, избит в полиции. Это произошло в день, когда он собирался выступать защитником по делу задержанных на протестах против повышения пенсионного возраста. Позже краснодарский суд признал самого Беньяша виновным в якобы насили над полицейскими и оштрафовал его. В ожидании приговора Беньяш провёл месяц в СИЗО, после чего был отпущен под залог.

Беньяш лишён статуса адвоката сроком на три года. Издание "Кавказский узел" отмечает, что заседание совета палаты проходило с нарушениями: в квалификационной комиссии были два представителя Минюста Краснодарского края, который инициировал разбирательство, что нарушает принцип состязательности и равноправия.