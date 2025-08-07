Ссылки для упрощенного доступа

МВД России объявило в розыск журналиста "Медузы" Дмитрия Кузнеца

МВД России объявило в розыск журналиста "Медузы" Дмитрия Кузнеца. Карточка с его данными появилась в разыскной базе министерства.

По какой статье его разыскивают — не указано. Однако в июле Следственный комитет сообщил, что возбудил в отношении журналиста уголовное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Власти признали таковой редакцию "Медузы".

По версии следствия, Кузнец "распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в России" и не перестал сотрудничать с нежелательной организацией после её запрета властями. По этой статье ему грозит до 4 лет лишения свободы. Журналист живёт и работает за пределами России.

Трамп ответил России
Трамп ответил России

Трамп ответил России

Отправил атомные подводные лодки


