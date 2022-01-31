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Ингушский общественный деятель сообщил о нападении на него в Назрани

Сараждин Султыгов

Сопредседатель ингушской общественной организации "Мекх-Кхел" ("Народный суд") Сараждин Султыгов обратился в полицию с заявлением о совершенном на него нападении.

Он рассказал изданию "Фортанга", что в понедельник в дверь его квартиры в Назрани позвонили двое неизвестных. Когда Султыгов открыл дверь, один из них ударил его, а другой снимал происходящее на телефон. Издание публикует запись с установленной на этаже камере наблюдения. Султыгов отметил в комментарии, что, судя по записи камеры у подъезда, нападавшие уехали на машине с чеченскими номерами.

"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщает, что правоохранительные органы ведут поиск нападавших.

Ранее в этом месяце Сараждин Султыгов высказал главе Чечни Рамзану Кадырову три претензии, связанные с чечено-ингушскими отношениями. На следующий день YouTube-канал общественной организации "Мекх-Кхел" был взломан, отмечает Кавказ.Реалии.

В октябре 2019 года в доме Султыгова был проведен обыск, который, по мнению главы Ассоциации мусульман Ингушетии Мусы Абадиева, мог быть связан с обращением Султыгова к спикеру парламента Чечни Магомеду Даудову по вопросу о территориальном споре между Чечней и Ингушетией.

Соглашение о границе Чечни и Ингушетии было подписано 26 сентября 2018 года главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым. Договор вызвал волну протестов в Ингушетии: они прошли осенью 2018 и весной 2019 года. По мнению митингующих, установление границ не было справедливым.

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