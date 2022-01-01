В Ингушетии обстрелян дом брата бывшего президента республики

В Ингушетии обстрелян частный дом, принадлежащий брату заместителя министра обороны России, бывшего президента республики Юнус-Бека Евкурова — Юсупу. Одна из пуль попала в окно. Об инциденте сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на анонимный источник и издание "База".

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По предварительным данным, в дом выстрелили восемь раз, передаёт источник "Интерфакса". По данным "Базы", нападавшие стреляли, когда запускались новогодние фейерверки, поэтому нападение было замечено не сразу. На месте работает полиция, её видно и на видео предполагаемого очевидца, проезжавшего мимо места событий.

Никто не пострадал. Находился ли в доме Юсупа Евкурова он сам, его брат или кто-то ещё — не сообщается. В 2009 году на Юнус-Бека, возглавлявшего тогда Ингушетию, было совершено покушение — смертник взорвался рядом с автомобилем президента, тот был ранен, погибли охранник и водитель политика. Евкуров тогда был ранен, а вместе с ним — его младший брат Увайс, занимавший тогда должность начальника его охраны.

Предполагаемые организаторы были выслежены и убиты полицией и ФСБ.