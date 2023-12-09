Инициативная группа проводит первое собрание по выдвижению Путина

Партия "Единая Россия" совместно с Общероссийским народным фронтом обеспечат проведение всех необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением на пост президента Владимира Путина, заявил секретарь Генсовета партии власти, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.
В субботу, 9 декабря, в Москве проходит первое собрание инициативной группы по новому выдвижению Путина кандидатом в президенты.
Как сказал Турчак, "Единая Россия" примет самое активное участие в избирательной кампании, предоставит всю свою инфраструктуру, сеть региональных, первичных и местных отделений.
ЦИК России принял решение о проведении выборов президента в течение трех дней - с 15 по 17 марта будущего года.
Президент России Владимир Путин 8 декабря подтвердил выдвижение на новый срок. Это произошло после церемонии вручения государственных наград в Кремле. Президент пообщался с людьми, награждёнными званием Героя России. Председатель российского регионального парламента в оккупированном Донецке, в прошлом полевой командир донецких сепаратистов Артём Жога попросил Путина пойти на выборы. Кремль опубликовал видео этого диалога, на котором Путин говорит, что у него "в разное время были разные мысли", но сейчас "такое время", что он "будет с народом и будет баллотироваться".
- Для Путина, в случае избрания, это будет уже пятый президентский срок. Принятые в 2020 году поправки к Конституции позволяют ему избираться и в шестой раз, в этом случае срок его полномочий истечёт в 2036 году – тогда Путин, по разным способам подсчёта, почти сравняется или обгонит по продолжительности правления Иосифа Сталина.
- Кроме Путина о намерении участвовать в выборах заявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, бывший депутат Госдумы Борис Надеждин, находящийся в СИЗО бывший военный лидер пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков (Гиркин), журналистка из Ржева Екатерина Дунцова. Своего кандидата планирует выдвинуть партия "Новые люди".
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