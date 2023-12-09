Инициативная группа проводит первое собрание по выдвижению Путина

Партия "Единая Россия" совместно с Общероссийским народным фронтом обеспечат проведение всех необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением на пост президента Владимира Путина, заявил секретарь Генсовета партии власти, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В субботу, 9 декабря, в Москве проходит первое собрание инициативной группы по новому выдвижению Путина кандидатом в президенты.

Как сказал Турчак, "Единая Россия" примет самое активное участие в избирательной кампании, предоставит всю свою инфраструктуру, сеть региональных, первичных и местных отделений.

ЦИК России принял решение о проведении выборов президента в течение трех дней - с 15 по 17 марта будущего года.

Президент России Владимир Путин 8 декабря подтвердил выдвижение на новый срок. Это произошло после церемонии вручения государственных наград в Кремле. Президент пообщался с людьми, награждёнными званием Героя России. Председатель российского регионального парламента в оккупированном Донецке, в прошлом полевой командир донецких сепаратистов Артём Жога попросил Путина пойти на выборы. Кремль опубликовал видео этого диалога, на котором Путин говорит, что у него "в разное время были разные мысли", но сейчас "такое время", что он "будет с народом и будет баллотироваться".