Instagram восстановил доступ к аккаунту "Проекта"

Instagram восстановил доступ к аккаунту издания "Проект" вскоре после того, как о блокировке страницы сообщил главный редактор издания Роман Баданин. На это обратило внимание "МБХ медиа".

Аккаунт издания в Instagram был заблокирован спустя два дня после того, как Генпрокуратура РФ объявила издателя "Проекта" американскую компанию Project Media, Inc. нежелательной организацией.

Причиной ограничения доступа к аккаунту издания соцсеть указала "нарушение норм общества". В чем именно заключалось нарушение, администрация соцсети не уточнила. На инстаграм-аккаунт "Проекта" подписано более 20 тысяч человек.

Деятельность издателя "Проекта" была признана нежелательной в России 15 июля. В Генпрокуратуре РФ сообщили, что деятельность издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" страны. Журналистов "Проекта" Романа Баданина, Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Марию Железнову, Юлию Лукьянову внесли в список иностранных агентов.

Редакция "Проекта" связала это решение властей со своей профессиональной деятельностью. Издание выпустило ряд резонансных публикаций об окружении Владимира Путина и его семье, о главе Чечни Рамзане Кадырове, о главе СВР Сергее Нарышкине и других ключевых персонах российской власти.

16 июля "Проект" сообщил, что компания Project Media, Inc. находится в стадии ликвидации и "более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России". "Проект" пообещал продолжить выпускать расследования.

"Проект" – российское интернет-издание, созданное в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Специализируется на расследовательской журналистике.