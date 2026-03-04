В понедельник стало известно о смерти Умара Джабраилова, чеченского бизнесмена и одного из самых ярких представителей российской политической сцены и светской жизни конца 90-х и начала нулевых годов. Джабраилов, по предварительной версии, покончил с собой – хотя верят в это не все.

Дочь Джабраилова написала в соцсетях, что ее отца могли "заставить замолчать" из-за связи с делом Эпштейна: в опубликованных Министерством юстиции США файлах есть упоминания о встречах Джабраилова с Эпштейном и переписка россиянина с ближайшей помощницей финансиста Гилейн Максвелл.

Джабраилов участвовал в первых выборах президента России после отставки Бориса Ельцина в 2000 году и набрал 0,10% голосов, заняв последнее место. Победил тогда на выборах Владимир Путин, который с тех пор прямо или косвенно управляет Россией уже больше четверти века.

В 90-е годы Умар Джабраилов создал компанию "Данако", которая контролировала сеть заправочных станций в Подмосковье. Позже предприниматель занялся недвижимостью, ему принадлежало несколько отелей, в том числе "Рэдиссон Славянская". В середине 1996 года партнер Джабраилова, американский бизнесмен Пол Тейтум обвинил его в угрозах убийством. Через несколько месяцев Тейтума застрелили в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом. Причастность Джабраилова к этому убийству не была доказана, но бизнесмену запретили въезд в США.

В 2004–2009 годах Джабраилов был представителем парламента Чечни в Совете Федерации. Он также руководил "Ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", в которой некоторое время работала дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова Елизавета.

В 2018 году Джабраилова исключили из партии "Единая Россия" после стрельбы в отеле Four Seasons. В последнее время, как пишут российские телеграм-каналы, у Джабраилова были проблемы с бизнесом и со здоровьем.

Несмотря на противоречивость личности Джабраилова, многие вспоминают о нем с теплотой – в том числе, как и об одном из символов короткого периода относительной свободы в России.

Феня Веникова

Умар Джабраилов – красавец! Умный, элегантный, строгий. Общались в ранней юности. Сказал: "Я не люблю актрис." Глаза говорили обратное. Я ответила: "Ах, вот как?" И засмеялась: "А я боюсь чеченских джигитов!" От его острого взгляда огонь быстро пробежал по жилам.

Ксения Собчак

Когда я приехала в Москву, Умар в кепке "Миллионер" в самом модном тогда Ресторане "Сан-Мишель" являл для меня всю московскую жизнь здесь, сейчас и сразу.

Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный – в общем, мужчина московской мечты.

Мужчина московской мечты

Это было фантастическое время, фантастическая влюбленность. Первый частный самолет, знакомства со знаменитостями мирового уровня, Дольче вита…Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang.

Спустя много лет, когда у него были проблемы с наркотиками*, Умар позвонил именно мне и попросил о помощи – дать интервью, психологически высказаться, и, как он мне тогда сказал, дать самому себе публичное обещание.

Не знаю, сдержал он его или нет, но желаю, чтобы он покоился с миром. Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым. Ну а я все чаще думаю о том, что вот и пришел возраст, когда уходят уже люди твоего поколения – знакомые, друзья и бывшие.

Nune Bars

умеют люди красиво жить и умирать

джабрилов застрелился из раритетного немецкого пистолета

"Модель P08 ценится среди коллекционеров, цена боевого доходит до 2 млн, а стоимость раритетных моделей с историей – до 10".

Милена Орлова

Умар Джабраилов покончил с собой.

Последний раз мы о нем писали в 2014, когда он передал в дар ММОМА 168 работ из своей коллекции.



"Предприниматель Умар Джабраилов передал 168 работ (часть своего собрания) в Московский музей современного искусства (ММОМА). Занимавший посты представителя в Совете Федерации России от Чеченской Республики (2004–2009), заместителя председателя Комитета Совета Федерации по международным делам (2004–2009), Умар Джабраилов в начале 2000-х был не только постоянным героем светской хроники, но и одним из самых ярких завсегдатаев галерей современного искусства. В 2000 году он начал приобретать произведения современных российских авторов на ярмарке "Арт Москва", на которой вскорости его прозвали "Почетный покупатель". Очевидно, это произошло под влиянием галеристки и художника Айдан Салаховой, с которой он водил дружбу и которая в тот момент входила в экспертный совет "Арт Москвы". В свою очередь, трудно отрицать, что публично демонстрируя свой интерес к российскому современному искусству, Умар Джабраилов был одним из тех, кто спровоцировал моду и бум на его коллекционирование".

Джума Амангулова

Вчера ушел из жизни человек-легенда Умар Джабраилов. Настоящий лидер, локомотив и царь. Его жизнь была настолько яркой и насыщенной, что можно снимать фильмы и писать многотомные издания. Мне выпала редкая возможность познакомиться с ним лично на презентации его авторских книг, и эта встреча оставила неизгладимый след.

Умар Джабраилов – это воплощение железной воли, невероятной доброты и щедрости. В последние годы он с открытым сердцем делился своим бесценным опытом, выступая наставником для нового поколения бизнесменов. Его мудрость и щедрость в передаче знаний были поистине уникальны. И он всегда подчеркивал, что только упорный труд приводит человека к результату.

Пусть Всевышний примет его душу, простит все грехи и дарует вечный покой. Мы все принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение.

Светлая память.

Andrey Chertkov

В России все началось в 2000, а кончилось в 2014. Сюда вошло все, от Брата-2, Мюнхенской речи до футбольного Евро 2008 и Олимпиады в Сочи. Арка. В которой было много веселья, куража, шальных денег и ощущения, что вот теперь-то все точно навсегда. Кто-то заработал деньги и поднялся внутри этой арки, но настоящими королями тусовочный Москвы 00-х были они: молодые и смелые счастливчики, которые успели поднять свой первый серьезный капитал уже к 2000 году и первым среди них был Умар Джабраилов. Импозантный кавказец, любитель суперкаров, первый бойфренд Собчак, тот, кто набил морду Тимати (после чего тот начал качаться и дружить с Рамзаном), а как-то раз Джабраилов расстрелял из пистолета номер в отеле Four Seasons, где на тот момент жил уже год (зайдите, посмотрите цены за ночь). Дело быстро закрыли, говорят, человек просто расстроенный был.

Потом разорился, опустился, вредные привычки и итог: сегодня он застрелился в номере гостиницы на Тверской. А вся тусовочная Москва нулевых ностальгически вздыхает о неисповедимости путей, роке и ранешнем времени.

Впрочем, смерть Джабраилова породила не только панегирики в его адрес.

Сергей Канев

В своей квартире в Москве покончил с собой экс-кандидат в президенты РФ и близкий друг Кадырова Умар Джабраилов. Собственно говоря, к этому все и шло. Когда-то Умар был влиятельной фигурой: купил себе звание академика и кресло в Совете Федерации, входил в партию жуликов и воров, торговал нефтью, спонсировал художников, крутил романы с Ксюшей Собчак, Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбелл. У него была своя банда, которая по заказу выбивала долги (себе брали 25% от долга). Руководил "коллекторами" офицер ФСБ Рустамбек Агаев. Будучи в Москве, я расследовал деятельность этих бандитов в погонах, связывался с Агаевым, но он заявил, что только охраняет Джабраилова и с криминалом никак не связан. Типа, белые и пушистые. Через два месяца чекиста Агаева и пятерых бандитов задержали за вымогательство 2 млн баксов у супруги экс-сенатора Михаила Капуры.

Собственно говоря, к этому все и шло

Первый звоночек прозвенел в августе 2017 года, когда обкуренный Джабраилов открыл стрельбу в Four Seasons. Тогда его исключили из "ЕР" и оштрафовали на 500 тыс рублей. В апреле 2020 года нанюхавшийся кокса экс-кандидат в президенты совершил попытку самоубийства, но его спасли. Теперь не успели…

Katia Margolis

Пост Dzmitry Halko от 15 февраля.

"А кто это у нас такой сексуальненький мальчик из файлов Эпштейна? О, это всего лишь чеченский миллиардер из одного тейпа с Кадыровым – тот самый, что "открывал двери в Кремль ногой". А ещё у него был роман с Ксенией Собчак, крёстницей Путина. Ему было сорок, а ей около девятнадцати.

Я уже думал, что в этой шахте уже пусто и российские контакты Эпштейна там закончились. Но нет – стоит немного копнуть, поскрести поверхность, и – о чудо! – появляется ещё один.

(…)

Знакомьтесь: Умар Джабраилов. В прошлом – "интеллигентный гангстер" и любитель искусства, который "держал" кучу жирных объектов в центре Москвы в 90-х и нулевых.

Именно он организовал поездку и встречи Эпштейна и Максвелл в Москве в 2001 году. Но, судя по переписке, они были знакомы и раньше.

Он был и сенатором. И кандидатом в президенты. И помощником Путина. Возглавлял Российско-катарский деловой совет и, как любил хвастаться, "построил главную мечеть Чечни вместе с Кадыровым".

В 90-е был связан с делом об убийстве своего американского бизнес-партнёра. Но вышел сухим из воды.

А почему он позирует Эпштейну полуголым? Кто его знает – может, человеку стало жарко. Или лезгинку для них танцевал.

А ещё в начале нулевых у него был роман не только с юной Собчак, но и со зрелой Наоми Кэмпбелл, которую он называл "диким зверем".

Наоми тогда тусовалась с Эпштейном и Максвелл. Возможно, именно они познакомили его с ней в обмен на услуги в Москве.

Хотя следов Умара именно в письмах не так много, разрыв между записями – почти десять лет. Это означает, что где-то и как-то они стабильно поддерживали отношения".

Конец цитаты.

Сегодня в Москве Умар Джебраилов внезапно взял да и покончил с собой.

Был найден с огнестрельным ранением в квартире ночью в жилом комплексе Vesper Tverskaya на Тверской-Ямской улице (в центре Москвы, у метро Маяковская). После ранения он был жив еще около трех часов. Примерно в 03:00 его доставили в больницу, но около 04:00 он умер.

Какое совпадение.

Почти как Эпштейн.

Надо будет поискать – может, справку о его самоубийстве тоже подготовили за сутки?

Ну что, будете продолжать смотреть в другую сторону и утверждать, что файлы Эпштейна это что-то второстепенное и не имеющее отношение к сложной внешней геополитике и внутренней политике трампутина?

Вещий Олег

Пишут, что в Москве свел счеты с жизнью Умар Джабраилов. Я встречал его несколько раз на всевозможных тусовках в 90 и 2000 годы. Помню, как меня удивляло большое количество чеченских телохранителей, которые толпились вокруг этого надменного нувориша. Не меньше, чем у Путина, казалось мне тогда. По всему было видно, что у человека этого совесть не чиста и рыльце в пушку, раз он так прячется от мира за спинами своих охранников. А может быть просто "колотил понты" – некоторым кавказцам это очень свойственно.

Было видно, что у человека этого совесть не чиста и рыльце в пушку

Потом я уже слышал, что первый капитал Джабраилов заработал на так называемых чеченских авизо – мошеннической схеме, которая нанесла колоссальный ущерб экономике России. Что имя Джабраилова связывали с убийством американского бизнесмена, с которым тот не поделил гостиницу Редиссон Славянская. Звучало это все, как дурной анекдот. Чеченец отжал у американца гостиницу Славянская… Что двоюродный брат Джабраилова был замешан в мутной криминальной истории с покушением на заместителя мэра Москвы, из которой не вышел живым. Что Джабраилов имел конфликт бизнес интересов еще с двумя людьми, которые после этого скоропостижно скончались. Причем, одну из женщин банкира нашли замурованной в стене… В общем, свои дела Умар старался блюсти так жестко, что некоторые его партнеры после этого умирали.

Денег у Джабраилова и вправду было много, как у дурака махорки. И такие светские львицы того времени, как Ульяна Цейтлина и Ксения Собчак с большим энтузиазмом помогали ему их тратить. Впрочем, он и сам с не меньшей изобретательностью находил им применение, а потом чудил не по детски. То кокаином обсыплет себя с ног до головы (в чем сам не раз признавался), то расстреляет в гостинице потолок из пистолета… Этакий чеченский князек, свихнувшийся от вседозволенности. Но не все коту масленица. Дела у Джабраилова год от году шли все хуже и хуже (сказалась, вероятно, наркотическая зависимость, с которой он, в отличие от своих конкурентов, так и не смог справиться). Дело дошло до того, что банковские счета Умара арестовали по суду и некоторые считают, что именно обнищание стало тем спусковым крючком, которое поставило точку в его безрадостном и безрассудном существовании…

Игорь Магрилов

В москве покончил с собой Умар Джабраилов. Знаковая фигура своего времени. Он даже принимал участие в выборах президента в 2000-м году. Примерно за год до этого мне удалось перекинуться с ним несколькими словами. При этом я общался с ним без всякого пиетета. Меня даже спросили, знаю ли я кто это. Да откуда, я же не видел его раньше. А потом мы вместе пошли в один из его клубов. До сих пор помню, как шли в окружении его охранников, а люди уважительно к стенкам прижимались. Больше никогда в жизни я с таким пафосом не ходил, хотя не раз бывал в компаниях людей с деньгами.

Павел Сажин

Ушел из жизни легендарный Умар Джабраилов – яркая, сложная и удивительная личность. Этот человек прожил жизнь, которая могла бы стать сюжетом книги: родился в Грозном, прошёл путь от предпринимателя до крупного бизнесмена и политика, представлял Чечню в Совете Федерации России, занимался искусством и культурой, общался с людьми со всего мира и вдохновлял многих вокруг себя.

Умар был неординарным человеком – частью его жизни были высокие цели, яркие события, международные связи, интересные проекты и нестандартные решения. Многие запомнили его как человека, способного мечтать, удивлять и вести за собой.

Этот человек прожил жизнь, которая могла бы стать сюжетом книги

К сожалению, 2 марта 2026 года его не стало. По официальным сообщениям, это был суицид.

Хотя многие не понимают, почему так получилось, важно помнить: самоубийство не простой выбор, и у него почти никогда нет одной причины.

Люди решают прекратить свою жизнь по разным причинам: из-за внутренней боли, депрессии, ощущения безысходности, утраты смысла, одиночества, тяжелых жизненных обстоятельств или нарушенного эмоционального состояния. Эти переживания могут быть незаметны даже для близких. Тот, кто на самом деле любит жизнь, может всё равно оказаться в критическом состоянии, где кажется, что нет выхода.

Если вам сейчас тяжело – не оставайтесь с этим в одиночку.

Просить о помощи – это не слабость, это сила. У каждого человека бывают трудные периоды, кризисы, сомнения. Не бывает безвыходных ситуаций, бывают моменты, когда нужна поддержка.

Помните: вы нужны этому миру.