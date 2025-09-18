"Интерфакс": прошение Козака об отставке удовлетворено

Прошение об отставке Дмитрия Козака с поста замруководителя администрации президента России удовлетворено, и пятница станет его последним рабочим днём в Кремле. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник. Накануне о том, что Козак, считающийся одним из наиболее приближённых к Владимиру Путину чиновников, подал в отставку, сообщило РБК со ссылкой на источники. Сообщения подтвердил также журналист Алексей Венедиктов.

Утверждается, что Козак подал в отставку по собственному желанию. Источники агентства разошлись во мнении относительно дальнейшей карьеры Козака - один из них сказал, что он может стать полпредом в Северо-Западном федеральном округе, другой полагает, что он уйдет в бизнес. Об уходе в бизнес сообщало и РБК.

Официально об отставке Козака пока не сообщалось. Чиновники его уровня крайне редко покидают администрацию, поэтому сообщения об отставке привлекли повышенное внимание.

Козак - уроженец Украины, с Владимиром Путиным работал с 1990-х годов. После прихода Путина к власти, то есть в последние 25 лет, занимал высокие посты в администрации президента и правительстве. Помимо прочего, руководил переговорной группой России на обсуждениях с Украиной реализации Минских соглашений.

На заседании Совета безопасности 21 февраля 2022 года перед вторжением в Украину, даже если судить по его публичной части, Козак призывал к продолжению переговоров с Украиной. В августе источники New York Times утверждали, что до начала полномасштабного вторжения России в Украину Козак предупреждал Путина о его возможных последствиях, включая жёсткое сопротивление украинской армии и общества. После начала войны он пытался договориться о перемирии, но его предложения были отвергнуты Путиным. Ещё один план возможного достижения мира, как писала та же NYT, он представил в августе нынешнего года.

Американский Институт изучения войны связал отставку Козака с его расхождением во взглядах на войну с большинством окружения Путина, отметив, что она "свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей преданности продолжению войны в Украине и вокруг максималистских военных требований Путина". При этом есть и другие версии - в частности о том, что Козак потерпел поражение в аппаратной борьбе с Сергеем Кириенко, или о том, что Путин намерен его использовать как неформального порученца для решения важных вопросов.