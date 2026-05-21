Инженер из Нижегородской области приговорен к 20 годам заключения

Инженер-конструктор из Нижегородской области Михаил Гурьянов приговорён к 20 годам заключения по статьям о финансировании терроризма, участии в деятельности террористической организации, госизмене и побеге. Об этом в четверг сообщает "Медиазона" со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда.

Приговор 35-летнему инженеру был оглашён на выездном заседании в Нижегородском областном суде. Первые пять лет срока Гурьянов, как отмечается, должен будет провести в тюрьме, остальное время - в колонии строгого режима.

По версии следствия, Михаил Гурьянов был сторонником признанного террористическим в России движения "Артподготовка". Среди прочего утверждается, что он около двух лет администрировал группу в Telegram, где публиковал сведения, "дестабилизирующие общественно-политическую ситуацию в России" и "подрывающие авторитет" российских властей. С марта 2024 по январь следующего года Гурьянов, как говорится в релизе суда, связывался с представителем спецслужб Украины. От него обвиняемый якобы получил задание собрать данные об объектах компании "Сибур-Кстово".

Обвинение в побеге связано с тем, что в феврале прошлого года, когда против Гурьянова возбудили уголовное дело, он самовольно покинул клиническую больницу, куда его из-за жалоб на здоровье доставили сотрудники ФСБ. Впоследствии инженера нашли и задержали.