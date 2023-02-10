Мобилизованному, поспорившему с командиром, добавили срок

Второй западный окружной военный суд ужесточил приговор мобилизованному Александру Лешкову, который был признан виновным в нападении на командира. Ранее он был приговорён к пяти с половиной годам колонии строгого режима. Суд добавил ещё полтора года: по мнению прокурора, в первоначальном приговоре не было учтено, что Лешков выложил видеозапись ссоры в интернет, что усугубляет его вину. Таким образом, Лешков проведёт в колонии семь лет.

Прокурор требовал для Лешкова наказания в 10 лет лишения свободы. Защита, напротив, просила назначить ему наказание, вовсе не связанное с лишением свободы.

13 ноября в социальных сетях распространилось видео, на котором мобилизованные спорят с командиром, подполковником Денисом Мазановым, рассказывая о том, что стрелковая подготовка пехоты проводится на танковом полигоне даже без мишеней, экипировки и оружия недостаточно, а вместо реальных боевых навыков их обучают ходить строем.

Лешков с использованием нецензурных выражений обвинил командира в "саботаже приказов верховного главнокомандования", выпустил ему в лицо дым от сигареты и толкнул в грудь. По версии обвинения, он нанёс Мазанову побои. Лешков, со своей стороны, говорит, что защищал себя, а свидетели заявили, что подполковник первым толкнул Лешкова, который представлял интересы не только свои, но и других мобилизованных.

Видеозапись конфликта, произошедшего в подмосковном парке, приводит, в частности, издание "Медуза".