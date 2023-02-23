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Прокуратура не стала возбуждать дело об избиении мобилизованных из Тувы

Военная прокуратура не нашла фактов, подтверждающих избиение тувинских мобилизованных военными в занятой России части Донецкой области Украины. Об этом РБК сообщил помощник военного прокурора Объединенной группировки войск Андрей Воронкин. Уголовное дело после обращения тувинцев не открыто.

Обращение к властям с жалобой на насилие со стороны сослуживцев появилось в начале февраля. "В нас стреляли автоматами. Военная полиция приехала и побила нас", – говорилось в распространённой в сети видеозаписи. Они утверждали, что приехали на фронт почти без подготовки и из-за неразберихи остались без командования. Однако, на записи авторы не отказывались воевать.

Глава Тувы Владислав Ховалыг назвал произошедшее "вопиющим случаем, дискредитирующим положение мобилизованных". Бывший глава Тувы и вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол написал, что прерывает командировку в Сибирь для командировки в Донецк. После инцидента тувинские власти заявили о том, что мобилизованные включены в состав 55-й мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Туве.

Бывший командующий сил донецкими сепаратистами Игорь Стрелков (Стрелкова) в феврале заявил, что расследовать инцидент прибыли два заместителя министра обороны, в том числе бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. По утверждению Стрелкова, мобилизованные взбунтовались при попытке перевести их из тыла на линию фронта под Авдеевку.

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