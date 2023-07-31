Талибы в Афганистане публично сожгли десятки музыкальных инструментов

В афганской провинции Герат в воскресенье произошло публичное сожжение музыкальных инструментов и аппаратуры. Правительство "Талибана" считает любую светскую музыку небогоугодной и безнравственной. По заявлению властей провинции, музыка оказывает дурное влияние на общественную мораль.

Как сообщают мировые СМИ, в Герате огню были преданы десятки гитар и других струнных инструментов, клавишные инструменты, барабаны, а также аудиоколонки и усилители общей стоимостью в тысячи долларов.

Азиз Аль-Рахман Аль-Муджахир, представитель Герата в афганском Министерстве сохранения добродетели и пресечения порока, которое отвечает за вопросы идеологии, заявил, что акция с сожжением инструментов была выполнением фетвы (религиозного вердикта), вынесенной местными богословами. "Музыка портит нравы и ведёт молодёжь по ложному пути", - сказал он.

Основатель ныне закрытого Афганского национального института музыки, доктор наук Ахмад Сармаст, проживающий сейчас в Португалии, назвал действия талибов вандализмом и культурным геноцидом.

Профессор университета Дьюка в США Тимур Куран напомнил, что с момента прихода "Талибана" к власти в 2021 году в Афганистане регулярно конфискуют музыкальные инструменты, а профессиональные музыканты подвергаются преследованиям, включая казни. Многие из них были вынуждены эмигрировать. При этом в Коране нет никаких запретов относительно музыки, уточнил он.