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Испанский ритейлер Inditex заявил, что продаст свои магазины в России

Испанский модный ритейлер Inditex заявил 25 октября, что продаст свои магазины в России. "Первоначальная договоренность" с холдингом Daher Group, который базируется в ОАЭ, уже достигнута. Об этом сообщает AFP.

По данным Forbes, после заключения сделки, в России могут вновь открыться четыре бренда Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius – но под новыми названиями. Massimo Dutti, Oysho и Zara Home открывать не планируется.

Таким образом Inditex сможет сохранить "значительное количество" рабочих мест, но при этом полностью уйти с рынка России. Как говорится в обращении компании, при новых обстоятельствах останется возможность для потенциального сотрудничества с Daher Group на правах франчайзингового соглашения.

  • В марте Inditex решил закрыть 502 своих магазина и остановить онлайн-продажи в России. Это был один из крупнейших рынков для компании, на его долю приходилось 10% от общего числа продаж.
  • В первые шесть месяцев 2022 года компания получила 1,8 млрд евро чистой прибыли. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Inditex заявила, что открытие новых точек и рост онлайн-продаж помогли ей компенсировать закрытие магазинов в России.

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