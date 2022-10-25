Испанский ритейлер Inditex заявил, что продаст свои магазины в России

Испанский модный ритейлер Inditex заявил 25 октября, что продаст свои магазины в России. "Первоначальная договоренность" с холдингом Daher Group, который базируется в ОАЭ, уже достигнута. Об этом сообщает AFP.

По данным Forbes, после заключения сделки, в России могут вновь открыться четыре бренда Inditex — Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius – но под новыми названиями. Massimo Dutti, Oysho и Zara Home открывать не планируется.

Таким образом Inditex сможет сохранить "значительное количество" рабочих мест, но при этом полностью уйти с рынка России. Как говорится в обращении компании, при новых обстоятельствах останется возможность для потенциального сотрудничества с Daher Group на правах франчайзингового соглашения.