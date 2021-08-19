РКН требует удалить приложение “Навальный” из App Store

Роскомнадзор требует от Apple удалить приложение "Навальный" из App Store, – сообщается на сайте оппозиционера.

В опубликованном письме от ведомства говорится, что приложение используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций: Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального".

Команда оппозиционера надеется, что Apple не станет выполнять требование российских властей, которое они считают незаконным.

Официальных комментариев от РКН нет.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт Алексея Навального и ещё более сорока ресурсов, связанных с ним и Фондом борьбы с коррупцией.

После этого Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы сторонников Навального – Леонида Волкова, Любови Соболь, Георгия Албурова и Владимира Милова.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (фонды также признаны иностранными агентами) и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.