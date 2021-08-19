РКН требует удалить приложение “Навальный” из App Store

Роскомнадзор требует от Apple удалить приложение "Навальный" из App Store, – сообщается на сайте оппозиционера.
В опубликованном письме от ведомства говорится, что приложение используется "для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций: Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального".
Команда оппозиционера надеется, что Apple не станет выполнять требование российских властей, которое они считают незаконным.
Официальных комментариев от РКН нет.
- Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт Алексея Навального и ещё более сорока ресурсов, связанных с ним и Фондом борьбы с коррупцией.
- После этого Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы сторонников Навального – Леонида Волкова, Любови Соболь, Георгия Албурова и Владимира Милова.
- 9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (фонды также признаны иностранными агентами) и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.
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