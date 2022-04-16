Главком ВМФ встретился с экипажем затонувшего крейсера "Москва"

В аннексированном Севастополе главнокомандующий военно-морского флота адмирал Николай Евменов и командование Черноморского флота встретились с экипажем ракетного крейсера "Москва", затонувшего несколько дней назад. Видео встречи опубликованы в телеграм-канале Минобороны России и на сайте телеканала "Звезда".
Евменов сообщил собравшимся, что традиции крейсера будут бережно сохранены и продолжены. Главнокомандующий отметил, что офицерский состав, мичманы и контрактники продолжат службу на флоте. Личный состав срочной службы, в соответствии с законом, по словам Евменова, будет уволен и убудет к постановке на воинский учёт. Принимали ли срочники участие в боевых действиях с Украиной, не сообщается.
Данные о численности экипажа в видеозаписи также не раскрываются. При разводе личного состава командир обязан доложить о составе экипажа и сообщить о погибших и раненых, но на первых кадрах видеороликов звука нет. На это обратила внимание "Новая газета. Европа". Издание также утверждает, что на первых кадрах появляется командир "Москвы" Антон Куприн. Ранее Госпогранслужба Украины заявляла о его смерти.
Минобороны России говорило, что весь экипаж крейсера эвакуирован. При этом Украинская служба Радио Свобода, сообщает о гибели мичмана Ивана Вахрушева. Журналисты обнаружили в сосети "Одноклассники" запись от Варвары Вахрушевой. Она сообщила о гибели мужа и опубликовала фотографию человека, одетого в морскую форму.
13 апреля Украина заявила о ракетном обстреле "Москвы" и пожаре на крейсере. В ночь на 14 апреля факт пожара признало Минобороны России. Ведомство утверждало, что на корабле сдетонировал боеприпас.
Днём 14 апреля Пентагон и российская сторона заявили, что крейсер на плаву. Но спустя несколько часов российское Минобороны заявило, что при буксировке в порт в штормовую погоду крейсер потерял остойчивость и затонул. О причинах пожара Россия не сообщила.
Источник в Пентагоне рассказал, что крейсер затонул в результате попадания двух украинских ракет "Нептун". Вашингтон уверен, что в результате обстрела были потери, но точных данных о погибших у США нет.
В ночь на 15 апреля Россия нанесла ракетный удар по киевскому заводу "Визар", где, как утверждается, производились ракеты "Нептун". Фото разрушенных зданий завода опубликовало агентство AFP.
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