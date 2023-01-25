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Исторический центр Одессы включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Заградительные сооружения у Театра оперы и балета в Одессе, июнь 2022

Агентство ООН по культуре – ЮНЕСКО - внесло в список всемирного наследия исторический центр Одессы. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко. Решение было принято на сессии ЮНЕСКО в Париже. Центр Одессы внесён в особый список объектов, находящихся под угрозой уничтожения.

В документах ЮНЕСКО указано, что Одесса - единственный город Украины, полностью сохранивший структуру международного города-порта, заложенную в начале XVIII века, и представляет собой уникальное явление архитектуры, культуры и общественных взаимоотношений. В её центре находятся 42 памятника культурного наследия национального и местного значения. В условиях российского военного вторжения в Украину он требует особой защиты.

ЮНЕСКО поддержало заявку Украины на включение исторического центра Одессы в список всемирного наследия ещё в августе 2022 года. Тогда генеральный директор агентства Одри Азуле сообщила, что заявка будет рассмотрена в срочном порядке. Под охраной ЮНЕСКО уже находятся исторические центры Киева и Львова.

Статус объекта всемирного наследия гарантирует значительное международное внимание его сохранению. Страна, на чьей территории он расположен, может рассчитывать на финансовую и консультативную поддержку со стороны ЮНЕСКО, а в случае нарушения условий сохранения памятника будет нести международную ответственность.

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