Кошка и тюрьма. Вера Васильева – о взысканиях Юрию Дмитриеву

Недавно председатель карельского "Мемориала", один из первооткрывателей Сандармоха, где во время Большого террора были расстреляны тысячи невинных жертв, историк Юрий Алексеевич Дмитриев получил третье подряд взыскание. За "проступок" его поместили на пять суток в штрафной изолятор. Заключался этот проступок в том, что у Дмитриева днём на шконке спала кошка, которую он подкармливает. Впрочем, повод и причина – разные вещи, и в этом случае тоже. Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев так прокомментировал эту ситуацию: "Формальная причина: у него в отряде обнаружили кошку, а осужденным запрещено содержать животных… Неформально Юрий Алексеевич говорит так: "Меня было необходимо на какое-то время спрятать". Там проходили мероприятия, которым он мог помешать".

То, что адвокат дипломатично назвал "мероприятиями", в действительности было незаконной вербовкой заключенных для участия в так называемой специальной военной операции. Об этом рассказывал в том числе "Мемориал". Видимо, организаторы этого "мероприятия" опасались, что слово Юрия Алексеевича окажется сильнее их увещеваний и обещаний свободы в обмен на очередную сделку с совестью и совершение нового преступления. Не случайно у входа в Сандармох находится барельеф с ангелом и словами Дмитриева: "Люди, не убивайте друг друга!" После 24 февраля эти символы обрели новый смысл и новую актуальность. И, видимо, стали опасными, по мнению тех, кто решил на всякий случай спрятать Дмитриева на время визита в колонию вербовщиков.

Мне вспоминается маленький рассказ учёного Игоря Сутягина "О прикладном трениеведении". Он написал это своё произведение, отбывая наказание по сфабрикованному уголовному делу в Сарапуле, в Удмуртии. Оно тоже про кошку и про то, как помогает находящемуся в неволе общение с домашними животными. Этот рассказ вошел в сборник Сутягина "На полпути к сибирским рудам", вышедший в свет, когда ученый находился за решёткой. Кстати, Сутягин – один из первых политических заключенных путинской России. Он был взят под стражу в 1999 году по ложному обвинению в государственной измене и провел в СИЗО и колониях почти 11 лет.

Кошка вопиюще противоречит, она противоположна тому отчаянию, с которым порой приходится бороться в колонии

"…Я же при помощи медленно-ласкового и однонаправленного (от "носа", так сказать, к "хвосту") трения добываю из расстеленной на соседней кровати пушистой шерстяной тряпочки мурчанье, – пишет Сутягин. – Тряпочка при этом то поджимает, то вытягивает лапки, выпуская и снова убирая коготки, и довольно жмурит жёлтые глаза. Знакомьтесь: шерстяная тряпочка для добывания мурчанья, молоденькая, почти котёнок ещё, серая кошка Буська, от послеобеденного сытого блаженства расстелившаяся на соседней койке так, что стала мало отличаться от густопушистого серого коврика. А какая из этого "трения" Буськи польза, спросите вы, ведь речь-то шла о том, что трение играет практическую роль? Да простая польза! И при том огромная! Вот добудешь так с помощью небыстрого трения густой, но невесомо-пушистой Буськиной шерсти немного мурчанья, почувствуешь, как через кончики пальцев стекает с души напряжение, злость, злоба и отчаяние тюремной жизни, как мягчеет душа, подобно пухово-мягкой шёрстке мурлыкающего под твоей ласковой рукой серого котёнка – и становится спокойней, ровнее во взбаламученной душе".

Кошка, символизирующая домашние уют и тепло, и исправительная колония – очень яркая антитеза. Кошка вопиюще противоречит, она противоположна тому отчаянию, с которым порой приходится бороться в колонии. В истории Дмитриева обращает на себя внимание, цепляет за душу, не дает равнодушно пройти мимо всё: и взыскание в виде ШИЗО пожилому интеллигентному человеку, и его истинная причина, и конечно же, само грязное сфабрикованное дело. Неправосудный судебный процесс (точнее, процессы) и 13-летний приговор подвергли жесткой критике многие уважаемые эксперты и наблюдатели…

Случившееся гораздо шире частной истории про кошку. То, что произошло с Дмитриевым, как мне кажется, характеризует всю российскую тюремную (и не только) систему. Эта система исключает любые проявления человеческого – даже в тех случаях, когда, казалось бы, в этом должны быть заинтересованы, в том числе, и тюремщики, потому что это рациональнее или целесообразнее. К примеру, разве есть какая-нибудь польза для тюремной системы в дополнительном в нагнетании напряжённости, озлобленности, взаимной ненависти? Разве не проще было бы работать тем же сотрудникам, если бы этого не было? А в чем смысл издевательств над Алексеем Навальным, когда его соседям-зэкам запрещают даже смотреть на осуждённого, его адвокатам не позволяют нормально общаться со своим подзащитным, обмениваться с ним документами и тому подобное?

Нерациональная, не имеющая смысла и цели жестокость – это характеризует выстроенную в России систему. Я ни в коей мере не хочу сказать, что этим отличаются все поголовно, порядочные люди встречаются везде, и я сама о таких писала. Но на общем фоне они воспринимаются скорее как исключение, нежели как типичный пример. И история с Дмитриевым лишь это подтверждает.

Вера Васильева – журналист, ведущая проекта Радио Свобода "Свобода и Мемориал"



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