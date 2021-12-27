Историку Юрию Дмитриеву увеличен срок заключения до 15 лет

Суд в Петрозаводске приговорил историка, главу местного отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы, – передаёт редакция Север.Реалии.

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Суд признал его виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям ранее он был оправдан.

В сентябре 2020 года он уже был приговорён к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера к приёмной дочери.

Сам он настаивает на своей невиновности. Сторонники Дмитриева и правозащитники уверены, что его преследование носит исключительно политический характер.

Освободить его требовали Евросоюз, учёные из разных стран мира и деятели искусства, включая лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Кутзее.

Дмитриев вместе с коллегами в 1990-е открыл урочище Сандармох, где во времена Большого террора расстреливали людей. Всего были зафиксированы и отмечены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысяч человек.

В феврале 2021-го журналистское расследование связывало преследование историка с именем помощника президента Владимира Путина Анатолия Серышева. Журналисты сообщали, что в 2016 году, когда было возбуждено дело против Дмитриева, Серышев возглавлял карельское управление ФСБ, и в число его задач входила зачистка региона от оппозиции.

"Мемориал" внесён российскими властями в список НКО – иностранных агентов. Организация не согласна с этим решением.