ISW: Путин пытается поссорить США и Европу

Кремль попытается использовать предстоящий саммит США-Россия на Аляске, чтобы поссорить США и Европу, а не для значимых усилий по приближению мира в Украине, говорится в отчёте американского Института изучения войны (ISW).

После анализа ряда заявлений представителей РФ аналитики приходят к выводу, что Россия по-прежнему не готова идти на компромиссы в отношении своих главных целей — недопущения вступления Украины в НАТО, смены власти в Украине в пользу пророссийского марионеточного правительства и демилитаризации Украины, которая означала бы её полную капитуляцию. По мнению экспертов ISW, Россия, скорее всего, будет нарушать любые будущие соглашения о прекращении огня, одновременно обвиняя Украину в таких нарушениях — как она неоднократно делала весной 2025 года.

ISW обращает внимание на слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который обвинил Европу в попытке "помешать США остановить войну в Украине". Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий 9 августа заявил, что европейские страны "проводят антироссийскую политику и пытаются предотвратить быстрое мирное урегулирование в Украине". Кроме того, российский политолог Сергей Марков 10 августа в интервью газете The Washington Post сказал, что главная задача Путина на саммите на Аляске заключается в том, чтобы представить Украину и Европу, а не Россию, как препятствие на пути к миру в Украине. Он также отметил, что Россия не пойдет на какие-либо уступки.

Аналитики ISW подчеркивают, что Кремль уже давно пытается ослабить единство США, Европы и Украины в рамках более широкой кампании, направленной на сдерживание дальнейшей поддержки Украины со стороны стран Запада и на отвлечение внимания от нежелания России идти на компромисс в отношении первоначальных требований Путина, касающихся прекращения войны.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина должна состояться 15 августа на Аляске.