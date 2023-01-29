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Италия подписала газовый контракт с Ливией на 8 млрд долларов

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в столице Ливии Триполи

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе своего визита в Ливию сообщила о заключении контракта о поставках природного газа из этой североафриканской страны. Италия и Ливия совместно инвестируют 8 миллиардов долларов в поставки газа, развитие газодобывающей промышленности в Ливии, а также в разработки экологически чистой энергии.

Договор подписали главы государственных газовых компаний-монополистов - итальянской ENI и ливийской National Oil Corporation. Это самая крупная инвестиция в энергетический сектор Ливии за последние два десятилетия.

Перед визитом в Ливию Джорджа Мелони побывала в Алжире, который сейчас является главным поставщиком газа в Италию. Там итальянская газовая компания ENI и алжирская Sonatrach подписали новое соглашение об энергетической безопасности и о борьбе с выбросами парниковых газов в атмосферу.

  • После начала военного вторжения России в Украину и введения Евросоюзом экономических санкций против России страны ЕС активно переходят на закупки энергоносителей у других поставщиков. Их цель - в максимально короткие сроки избавиться от зависимости от российских поставок газа, нефти и нефтепродуктов. В середине января Германия - ранее главный европейский потребитель российских энергоносителей, - заявила, что полностью перешла на поставки из иных источников.

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