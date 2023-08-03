Милашина связала нападение в Грозном с поисками росгвардейца из Чечни

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина считает, что на неё и адвоката Александра Немова в Грозном напали те же чеченские сотрудники правоохранительных органов, которые причастны к похищению бойца Росгвардии Ясина Халидова. В начале лета он пропал в Омской области после задержания на границе с Казахстаном. Об этом Милашина написала в своём материале на сайте "Новой газеты".

По мнению Милашиной, чеченские полицейские, которым сотрудники Центра по противодействию экстремизму в Омске передали задержанного там Халидова, и неизвестные, напавшие на нее и Немова и жестоко избившие их, – "одни и те же люди". Скорее всего, полагает журналистка, это сотрудники транспортного ОМОНа Чечни, где служил Халидов.

"Именно поэтому нападавшие всеми способами выбивали из нас доступ к телефонам и ноутбукам", — рассказала журналистка.

По информации "Новой газеты", в сентябре прошлого года 19-летний Халидов был отправлен на войну с Украиной, но неоднократно пытался уволиться со службы.

В марте Халидов обратился к администраторам оппозиционного телеграм-канала 1ADAT братьям Ибрагиму и Абубакару Янгулбаевым с просьбой помочь ему уехать из России. Взамен он якобы предлагал всю информацию о деятельности Центра по противодействию экстремизму ("Центр Э").

После получения информации активисты прервали с Халидовым связь, посчитав, что не должны помогать человеку, который может быть причастен к преступлениям против чеченцев и мирных граждан Украины.

При этом в начале апреля 1ADAT опубликовали расследование, основанное, по всей вероятности, на рассказе и данных Халидова. Предположительно, именно по раскрытым данным полицейские могли идентифицировать Халидова как источник передачи информации в интернете.

Для установления местонахождения Халидова адвокат Александр Немов обращался к руководству управлений МВД и ФСБ по Омской области и директору Росгвардии Виктору Золотову, в прокуратуру Чечни и другие инстанции.

История Ясина Халидова вызвала широкое обсуждение среди работающих на Северном Кавказе правозащитников. В самом 1ADAT убеждены, что публикация анонса не повлияла на задержание Халидова, так как его разыскивали и до этого, а правозащитники, к которым обращались активисты, два месяца не предприняли мер для его эвакуации из страны.

Нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова произошло утром во вторник, 4 июля, когда они прилетели в Грозный в командировку. Такси, на котором Милашина и Немов ехали из аэропорта в центр города, остановили неизвестные. Они силой посадили журналистку и адвоката в один из своих автомобилей, довезли до близлежащего оврага, где стали жестоко избивать. Немова ударили ножом в ногу, а Милашиной специально били по пальцам рук, грозя отрубить их.

Елена Милашина и Александр Немов прилетели в Чечню на приговор Зареме Мусаевой – матери братьев Янгулбаевых и супруги судьи Сайди Янгулбаева. Все они находятся за пределами России.

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