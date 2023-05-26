Из российских онлайн-кинотеатров уберут мультфильмы Миядзаки

Мультфильмы японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки уберут из российских онлайн-кинотеатров 1 июня.

По словам источника ТАСС, дистрибьютору мультфильмов не удалось продлить права на их показ. До истечения срока мультфильмы, среди которых "Мой сосед Тоторо", "Унесённые призраками" и "Ходячий замок", можно купить на "Кинопоиске" за один рубль. Эксперты считают, что распродажей сервис стремится сохранить контент и аудиторию после истечения прав на картины.

Мультфильмы Миядзаки получили множество наград, кинокритики относят их к золотому фонду мирового анимационного искусства. В лентах, в которых детально выписан быт и содержится множество литературных аллюзий, поднимаются темы детской психологии, экологии, истории. Летом 2023 года Миядзаки планирует выпустить новый мультфильм "Как поживаете?".

Ранее из российских онлайн-кинотеатров исчезли картины американской студии Disney, фильмы о Гарри Поттере киностудии Warner Bros., сериалы BBC Studios: студии решили не продлевать лицензии на показ своих лент в России из-за её вторжения в Украину. По той же причине из России ушёл Netflix.