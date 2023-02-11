С российских видеосервисов уберут фильмы и сериалы Disney

В марте у российских онлайн-кинотеатров истекают лицензии на показ фильмов, мультфильмов и сериалов американской студии Disney. Продлевать их кинокомпания не планирует из-за российского вторжения в Украину – контент с видеосервисов уберут.

Об этом газете "Ведомости" рассказали четыре топ-менеджера видеосервисов и подтвердил источник, знакомый с условиями сделок.

В ответ на российское вторжение в Украину студия Disney, как и другие кинокомпании, прекратила прокат и лицензирование своей продукции в России. Однако контент Disney всё ещё доступен в российских онлайн-кинотеатрах. По договорённости со студией её фильмы и сериалы оставили на платформах до истечения лицензий на их показ, пишут "Ведомости".

По словам двух топ-менеджеров киносервисов, продукция Disney привлекает пользователей: это следует из часов просмотра и прироста подписчиков. Наибольшей популярностью пользуется детско-семейный контент: мультфильмы "Король лев", "Душа", "Холодное сердце" и фильмы "Круэлла", "Один дома".

Исключение Disnеy из библиотек российских видеосервисов может привести к снижению выручки онлайн-кинотеатров на 2-3%, пишут "Ведомости".

В декабре 2022 года вместо канала Disney, который был вторым в рейтинге детских каналов в России, был запущен телеканал "Солнце" с "преимущественно российским контентом". Disney показывал в России с 2010 года.