Из США в Газу направился корабль для создания гуманитарного порта

Центральное командование вооружённых сил США сообщило об отправке оборудования для создания временного порта в секторе Газа для доставки в регион гуманитарной помощи.

9 марта корабль военно-морских сил Соединённых Штатов General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис и направился в восточную часть Средиземного моря. Корабль перевозит инженеров и первую партию оборудования для создания порта.

По данным Пентагона, для строительства порта потребуется около двух месяцев и участие около тысячи военнослужащих. Присутствие американских военных непосредственно на территории сектора не предполагается.

Порт будет принимать крупные суда с продовольствием, медикаментами и всем необходимым для строительства временных убежищ для палестинцев.

В свою очередь президент США Джо Байден в интервью с телеканалом MSNBC вновь отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху имеет право на защиту своей страны, но должен не допускать гибель палестинцев.

Израиль проводит в секторе Газа полномасштабную военную операцию в ответ на нападение 7 октября на юг Израиля палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. По время атаки джихадистов погибли более 1200 человек, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники и вывезены в Газу. Более 130 человек, по последним данным, до сих пор остаются захваченными.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы в результате обстрелов со стороны Армии обороны Израиля погибли больше 30 тысяч палестинцев – в основном женщин и детей. Независимого подтверждения этим данным нет.

Израиль ранее заявил, что готовится провести боевую операцию против джихадистов в районе погранпункта Рафах на границе с Египтом. В этом регионе укрываются более полутора миллионов перемещённых жителей Газы. Вашингтон утверждает, что проведение операции без эвакуации людей может привести к гуманитарной катастрофе.

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