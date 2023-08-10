Из-за новых законов в Пензе закрыли программу для жертв нацизма

Из-за ужесточения законов в Пензе закрылась благотворительная программа "Дети войны", помогавшая жертвам нацизма. Программу финансировал немецкий фонд "Память. Ответственность. Будущее". Она просуществовала 10 лет, в ней участвовали около 1500 пожилых людей, чьё детство пришлось на Вторую мировую войну.

Как рассказал изданию "Говорит Немосква" директор благотворительной организации "Гражданский союз" Олег Шарипков, он был вынужден закрыть программу, поскольку по новым законам юридическим лицам запрещено сотрудничать с иностранными НКО, не зарегистрированными в специальном реестре Минюста, и продолжение сотрудничества грозило бы "Гражданскому союзу" уголовным преследованием. В 2019 году "Гражданский союз" был внесён в реестр так называемых иноагентов - тоже отчасти из-за получения зарубежных грантов.

С 2013 года немецкий фонд выделял на программу "Дети войны" по 20 тысяч евро в год. На эти деньги "Гражданский союз" проводил регулярные встречи для пожилых людей, кружки, лекции и экскурсии, оплачивал такси маломобильным людям.

Программа охватывала людей, которые в годы Второй мировой войны потеряли родителей, жили на оккупированных территориях или участвовали в принудительных работах.