В Архангельске ликвидировали НКО, спасавшую диких зверей

Суд в Архангельске вынес решение о ликвидации некоммерческой природоохранной организации "Мата-Мата". Это была единственная в регионе НКО, занимавшаяся защитой диких животных.

Конкретные причины ликвидации не указаны. В документах суда истцом выступает управление Министерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как сообщает издание Sota, волонтёры "Мата-Мата" спасали и подготавливали к возвращению в естественные условия больных или травмированных диких животных и птиц. В разное время в Центре помощи дикой фауне "Мата-Мата" были тюлени, лисы, енот, енотовидная собака, белки, ежи, совы, вороны и другие животные и птицы, в том числе краснокнижный гриф. В 2017 года Центру было предоставлено в аренду отдельное здание.

В январе 2021 года руководительница "Мата-Мата" Елена Фокина была задержана из-за участия в митингах в поддержку Алексея Навального. В феврале того же года стало известно, что по требованию прокуратуры Росприроднадзор начал проверку в отношении "Мата-Мата". После этого НКО объявила о приостановлении деятельности и существенно сократила объём работы.