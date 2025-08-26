Из-за ролика про бабл-ти и блокаду Ленинграда возбудили дело

Бутырский районный суд Москвы избрал меру пресечения для студента Ильи Костякова, которого обвиняют в реабилитации нацизма из-за ролика в тиктоке про бабл-ти и блокаду Ленинграда. Ему назначили запрет определенных действий, пишет "Медиазона". Решение суд принял 25 августа, на него обратил внимание правозащитный центр "Сова".

В тот же день, 25 августа, Следственный комитет сообщил об уголовном деле против москвича 2005 года рождения. В сообщении говорилось, что Костяков не позднее 5 августа выложил "в популярной соцсети" ролик с "информацией об унижении жителей блокадного Ленинграда как ветеранов Великой Отечественной войны". Утверждалось, что во время допроса он признал вину.

Речь идёт о коротком ролике, опубликованном в тиктоке. На записи Костяков смотрит в камеру под надпись: "Задумайтесь... Жители блокадного Ленинграда 3 года прожили без бабл ти…" (имеется в виду популярный напиток, "чай с пузырьками" - чай с молоком с добавлением желейных шариков).

Ролик 6 августа опубликовала глава Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, которая неоднократно обращалась в правоохранительные органы с доносами на публикации в интернете. Она написала, что попросила МВД "провести проверку", а уже через 2 дня сообщила, что полиция задержала автора ролика, отметив, что он оказался студентом Российского государственного социального университета.

11 августа, как пишет "Сова", Бутырский районный суд Москвы отправил Костякова под административный арест по делу о мелком хулиганстве. За время пребывания под арестом против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и 25 августа избрали меру пресечения. Она не предполагает содержания под стражей, однако не сообщалось, вышел ли Костяков из-под ареста или нет.

Ранее на этой неделе по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества был арестован блогер Арсен Маркарян. Поводом для уголовного преследования предположительно стала видеозапись, в которой он оскорбляет Героя Советского Союза Александра Матросова.



