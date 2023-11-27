Экспорт продукции двойного назначения из Турции в Россию за год вырос в три раза

Турция за год нарастила в три раза экспорт продукции двойного назначения, которую Вашингтон считает критически важной для российской военной промышленности. Вероятнее всего, речь идёт о поставках Москве в обход западных санкций. Об этом пишет Financial Times.

За первые 9 месяцев 2023 года Турция экспортировала такие товары на общую сумму в 158 миллионов долларов, говорится в материале. Речь идёт о 45 видах оборудования, попадающего под экспортный контроль в странах-производителях, в том числе микрочипах, коммуникационном оборудовании, оптических прицелах для стрелкового оружия.

Таможенная статистика в Турции отмечает резкий рост поставок такой продукции в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Однако в статистических сводках этих государств значительного роста импорта не фиксируется. Это означает, что товары на самом деле могли отправляться Москве.

К примеру, турецкий экспорт товаров двойного назначения в Казахстан вырос на 66 миллионов долларов. Но по статистике Астаны, рост составил только 6 миллионов. На этой неделе Анкару во второй раз за год посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон, курирующий в американском правительстве отслеживание нарушений экспортных ограничений, говорится в публикации FT и сообщало ранее агентство Bloomberg.

Евросоюз в свою очередь хочет обязать поставщиков оборудования двойного назначения тщательнее следить за направлением экспорта, и гарантировать его страховыми депозитами на сумму поставки, рассказывало агентство. По данным журналистов, такая мера содержится в предложениях Еврокомиссии по 12 пакету санкций. Как передаёт Bloomberg, представители группы крупных государств ЕС выразили сомнения в целесообразности и законности такого предложения.