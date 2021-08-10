Избирком Петербурга отменил отказ в регистрации Борису Вишневскому

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, глава фракции партии "Яблоко" Борис Вишневский сообщил, что городской избирком единогласно отменил решение об отказе зарегистрировать его кандидатом.

Вишневский написал об этом во вторник в Фейсбуке, отметив, что комиссия назвала решение территориального избиркома №30 незаконным. "Надеюсь, что ТИК меня зарегистрирует, и избиратели 2-го округа 19 сентября увидят в бюллетене кандидата от "Яблока". Лишать их этого права недопустимо. А я буду стремиться победить, конечно", - написал политик.

4 августа ТИК отказал Борису Вишневскому в регистрации кандидатом в депутаты Заксобрания седьмого созыва по одномандатному округу №2. В пресс-службе партии отмечали, что основанием для отказа стало предоставление якобы неверно оформленных документов. 6 августа Борис Вишневский подал жалобу в горизбирком.

Политик и правозащитник также является кандидатом на выборах в Заксобрание по региональному списку партии "Яблоко". Этот список был зарегистрирован избирательной комиссией Петербурга в конце июля. Кроме того, Вишневский - кандидат на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 216. Пакет документов для выдвижения был зарегистрирован 2 августа.