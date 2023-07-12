Избитую в Чечне журналистку Елену Милашину выписали из больницы

Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, которую избили в Чечне, выписали из больницы. Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
На Милашину и адвоката Александра Немова напали в Грозном 4 июля, когда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой – матери чеченских активистов Янгулбаевых. Журналистку и адвоката избили – били в том числе ногами по лицу, уничтожили технику и документы. Милашина считает, что нападение напрямую связано с их профессиональной деятельностью в Чечне.
Помимо других травм, Немов получил ножевое ранение. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, порядка 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.
По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело – по статьям о причинении вреда здоровью лёгкой и средней степени тяжести.
- Елена Милашина пишет о проблемах прав человека в Чечне – и, по её словам, продолжит это делать и после нападения. В январе 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Милашину "террористкой" и призвал её задержать. С угрозами журналистке выступал и ближайший соратник Кадырова – депутат Госдумы Адам Делимханов. После этого Милашина уехала из России.
- Ранее на Милашину уже нападали из-за её журналистской деятельности: в 2006 году – в Беслане, в 2022 году – в Грозном. Также ей неоднократно угрожали убийством.
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