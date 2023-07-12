Избитую в Чечне журналистку Елену Милашину выписали из больницы

Журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, которую избили в Чечне, выписали из больницы. Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

На Милашину и адвоката Александра Немова напали в Грозном 4 июля, когда они прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой – матери чеченских активистов Янгулбаевых. Журналистку и адвоката избили – били в том числе ногами по лицу, уничтожили технику и документы. Милашина считает, что нападение напрямую связано с их профессиональной деятельностью в Чечне.

Помимо других травм, Немов получил ножевое ранение. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, порядка 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей.

По факту нападения Следственный комитет возбудил уголовное дело – по статьям о причинении вреда здоровью лёгкой и средней степени тяжести.